24 horas de Compostela

homenajes. La exposición Co sentido do común. Homenaxe a Gustav Henningsen e Marisa Rey intenta profundizar en las relaciones de colaboración que se establecen per se en las sociedades tradicionales. De este modo, se abordan temas como las ayudas mutuas en trabajos que precisan de muchas manos para agilizar su pronto final y que se vuelven mutuas entre el vecindario. Es el caso, por ejemplo, de los trabajos de encausado del lino o de las siegas y mallas del cereal, en las que el tiempo juega un importante papel para su final de manera que los productos no se echen a perder.

Igualmente, los trabajos de mantenimiento de las infraestructuras propias de las aldeas (como los arreglos en caminos, limpieza de fuentes y lavaderos, extinción de incendios, etc.) también se convierten en tareas comunitarias en las que participa toda la población activa del lugar, incluso estableciendo tasas económicas para aquellas familias que, por una u otra razón, no pueden participar de estos trabajos. Son las denominadas peonadas.

Este tipo de sistema de colaboración mutua es algo que, por las propias características de las sociedades tradicionales, sobre todo en el rural, está asumido desde la niñez, en que se procura que niños y niñas participen de juegos en común, o en la juventud a organización de comparsas de carnaval. En la edad adulta hay infinidad de ejemplos de esta cohesión social, como pueden ser las celebraciones, espontáneas u organizadas (como las fiestas parroquiales) que acrecientan la participación conjunta de todas las personas de un mismo núcleo de población. Hasta el último adiós, la muerte, también es un fenómeno participativo, una despedida para los miembros fallecidos de la comunidad, pero también el acompañamiento de la familia en su dolor y el apoyo para mitigar el trance. La muestra se presentará en el Museo do Pobo Galego a las 18.00 horas.