‘A miña lingua, a túa lingua’: clases de inglés co galego como lingua vehicular

Santiago. O 2 de abril El Corte Inglés celebrará o Día Internacional do libro infantil coa actuación do grupo Oviravai. O acto terá lugar ás 12.00 horas no salón de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Santiago.

A encargada de animar o espectáculo —A miña lingua, a túa lingua— será a cabra Lu, coa que os máis pequenos aprenderán conceptos básicos en inglés utilizando como lingua vehicular o galego.

As prazas son limitadas ata completar aforo. As inscricións poden realizarse no departamento de librería (planta baixa), dende o día 18 de marzo. L.R.B