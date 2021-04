A Ofelia le gusta ‘ferver en todos os pucheiros’ y la ponen a caldo

Santiago. El mismo día que se emitió el tercer programa de la novena edición de MasterChef, Ofelia Hentschel pudo conocer a la otra compostelana que participó en el talent culinaria. Se trata de Teresa Abalde, quien consiguió hacerse con la medalla de plata en la séptima edición en una dura final. Teresa conoció este martes a Ofelia a través de una amiga en común, la instagramer María Rey. “Hoy he quedado para comer con mi querida María y con Ofelia. Tenía muchísimas ganas de conocerla personalmente, y como tenemos muchas amigas en común, ha sido superfácil organizar esta quedada”, señaló en su cuenta de Instagram Abalde, antes de asegurar que “me lo he pasado genial con ellas, hablando de mil cosas. ¡Se me ha pasado el tiempo volando!”. Así, la semifinalista de MasterChef 7 declaró que se ha quedado “con ganas de repetir y por supuesto con muchas ganas de verla hoy (por el martes noche) en acción. Ojalá tengas mucha suerte en el concurso”.

Abalde completó su publicación en la red social con una foto de las tres en el restaurante A Maceta, donde tuvo lugar el almuerzo. Cabe recordar que la fotógrafa e interiorista afincada en Compostela, colaboradora habitual del Grupo Correo Gallego, consiguió entrar en las cocinas del conocido programa en 2019 con un coulant de tarta de Santiago.

Tartar de bogavante, oreja y merluza de chicharrones, y una crema fría de licor de café, chocolate y crema de orujo. Ese fue el menú elegido por Teresa Abalde para su final en MasterChef 7, en la que se hizo con el segundo puesto del podio.