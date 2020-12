A paso de tortuga en el Hórreo

Santiago. Por otro lado, respecto a los problemas –retrasos principalmente– registrados en la línea 6 Os Tilos-San Marcos del transporte urbano, que conecta la capital gallega con el aeropuerto de Lavacolla desde la finalización de la concesión a la empresa Freire y de la que se hace cargo actualmente el Ayuntamiento, Bugallo justificó que se trata de una “situación provisional y excepcional” y que “se irán realizando modificaciones”. Y es que desde que se realizaron esos cambios, las protestas han sido constantes, tanto por la duración del recorrido como por la falta de espacio en los autobuses para los equipajes.

Además, ayer la asociación de vecinos de Lavacolla expresó su malestar por estos cambios y mostró su apoyo a los conductores afectados por esta situación a través de un comunicado. “A nosa sorpresa foi máxima ao comprobar que os condutores, algúns deles veciños nosos e que, con tanta dedicación, nos levaban aos nosos destinos, quedaron na rúa. Non entramos a valorar o deterioro do servizo en canto a tempo de viaxe (retrasos de 10 minutos nun momento en que o número de usuarios, por mor da situación que estamos a padecer, descendeu en máis do 70 %), e en canto ao equipamento dos novos autobuses (sen espazo para maletas e menos asentos). O noso malestar vén polo feito de que os nosos compañeiros de viaxe quedaron desprotexidos”, explican.

Los residentes de esta parroquia compostelana no descartan movilizarse para apoyar a los chóferes. “Da noite á mañá vense sen o posto de traballo que era o sustento principal das súas familias. Non é labor dos nosos gobernantes velar polo benestar dos nosos veciños? Como é posible que un organismo público se faga cargo dun servizo sen contar cos empregados que o viñan desempeñando? Dende a asociación de veciños de Lavacolla queremos manifestar o noso descontento e o apoio incondicional a estas familias, e non descartamos movilizarnos para defender os seus dereitos”. ecg