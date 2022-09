A vueltas con Ortega

Hace un siglO que Ortega y Gasset publicó su famoso libro España invertebrada, que desde entonces ha sido citado en numerosas ocasiones y considerado una obra de referencia. También es cierto que ya entonces levantó ciertas suspicacias y dudas sobre el supuesto liberalismo de Ortega.

Últimamente han aparecido algunos artículos francamente críticos y el pasado mes de junio el escritor y periodista José María Ridao publicó en el diario El País un artículo demoledor. Ridao no se anda con remilgos y somete la obra a un escrutinio implacable.

Con argumentos claros y ejemplos concretos desmonta los argumentos históricos del filósofo, a veces algo delirantes, la utilización distorsionada del lenguaje científico y lo que califica de ‘ocurrencias’ que están más cerca de los movimientos reaccionarios de la época, pensemos en lo que luego sería el fascismo de Mussolini, que otra cosa. Como lector de España invertebrada, muy decepcionado en su momento por tanta faramalla verbal, debo decir que los argumentos del periodista son razonables y que, en líneas generales, creo que lleva razón.

No es mi intención atacar a Ortega, al que he leído poco y siempre con una cierta incomodidad; lo que me interesa es reflexionar sobre su papel en la actual cultura española. Sospecho que está ya medio olvidado por más que se cite a menudo o que en círculos especializados se sigan publicando trabajos sobre él y su obra. Ahora bien, el conocimiento de la España previa a la guerra civil, de sus circunstancias históricas y políticas sobre todo, no puede prescindir de la figura de Ortega; agitador intelectual, persona muy ligada a la prensa, que jugó su papel en la caída de la Monarquía y en las Cortes constituyentes republicanas.

Evidentemente hay una bibliografía abundante que estudia su figura desde muy diversos ángulos pero creo que las generaciones más jóvenes lo consideran ya como alguien lejano y brumoso. Por otro lado, es inevitable que el paso de los años vaya diluyendo el conocimiento de las épocas pasadas y que todos aquellos personajes cruciales de la época, como Azaña o Gil Robles, no digan nada a la mayoría de la población actual de España; hasta Franco empieza a difuminarse. Pero no deja de ser curioso que todo esto ocurra en un momento en el que la República y la guerra civil se han convertido en un tema de actualidad, en una herramienta más de la lucha política de nuestros días. Lejos de alcanzar una cierta visión objetiva de lo que entonces ocurrió, cosa factible y hasta aparentemente sencilla, da la sensación que hemos vuelto a elegir bando más de 90 años después; pero también parece que lo hacemos profundamente desinformados y manejando todo tipo de tópicos y lugares comunes.

Volviendo a Ortega, me viene a la mente un pasaje de la novela de Martín Santos Tiempo de silencio en el que, sin nombrarlo, se hacía una parodia cruel de una conferencia del filósofo en aquel triste Madrid franquista del final de su vida. Recuerdo también haber leído una anécdota de su juventud, de cuando sufrió una especie de colapso nervioso leyendo a Balzac y tuvo que guardar cama para recuperarse.

Estas cosas me suenan porque yo nací en los años 50 y mis lecturas son de una época determinada: somos de un tiempo y de un país. Un tiempo, el mío, en el que Ortega era una figura mítica aureolada por aquello de “Delenda est monarchia” y también lo de “no es esto, no es esto”, frases que resumían momentos estelares de su vida política.

Sí, probablemente España invertebrada se olvidará, con toda justicia, y dejará de leerse, si es que todavía se lee, pero el que quiera conocer con algún detalle aquellos años, y lo que luego vino, tendría quizá que echarle un vistazo para entender algo de lo que entonces pasaba y se discutía en este país tan barroco. Y mientras tanto se seguirá citando algún pasaje, más o menos sacado de contexto, porque los periodistas y los intelectuales a veces son perezosos y gustan de adornarse.