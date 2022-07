Abortan una operación en el Clínico con la paciente ya anestesiada tras percatarse de que no había sangre

Vanesa López no puede evitar manifestar su enfado por la situación que está viviendo su familia en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS). Su hermana, una mujer de 35 años con tres hijos, es paciente oncológica debido a un tumor en el páncreas. “Recibió tratamiento con quimioterapia desde el mes de febrero para reducir el tumor y facilitar su exeresis, ya que está en un lugar de difícil acceso y cerca de muchos vasos importantes”, señala Vanesa, antes de apuntar que “finalizó la quimioterapia hace un mes y desde entonces estaba esperando fecha para la cirugía”.

Después de que la última sesión de quimioterapia fuera pospuesta porque “tenía las defensas bajas y no querían arriesgar por la cercanía de cirugía”, el Clínico citó a la hermana de Vanesa para este domingo, cuando le dijeron que debía ingresar para el preoperatorio, con la intención de que la operación se llevase a cabo este lunes en la Unidad de Trasplante Abdominal. Así, la paciente permaneció “24 horas ingiriendo solo líquidos y con laxantes”.

“Someterse a este tipo de cirugía supone ya no solo un riesgo por lo complicado que es (sabemos de la implicación de los profesionales con el caso de mi hermana), sino que además implica estar días sin dormir, días llorando, días de movilización de la familia, sufrimiento de unos hijos que saben que no verán a su madre por un tiempo...”, señala la hermana de la paciente.

Como estaba previsto, la mujer entró ayer en quirófano, al filo de las 08.15 horas. Pero a continuación se produjo un hecho al que la familia no le encuentra una explicación lógica. “Cuando ya estaba sedada y con el catéter epidural colocado, sobre las 09.20 horas, el anestesista nos comunica que se suspende la cirugía por no haber sangre”, asegura Vanesa.

“Podemos entender que las reservas estén bajas pero, ¿no hay previsión para una operación de este tipo? Es una paciente de prioridad 1. ¿Por qué se guarda sangre por si hay un accidente y no se la ponen a ella? Sabemos los riesgos que puede traer esta no operación”.

“Nos dicen que se hará la cirugía el próximo martes, 26 de julio, pero, ¿nos aseguran que habrá sangre ese día?”, se pregunta la hermana de la paciente, quien explica que “llevamos un mes sin tratamiento de quimioterapia, no podemos dilatar esto en el tiempo”, advierte la familia.

Sostiene que “si no hay cirugía y no hay tratamiento los riesgos de una metástasis aumentan muy considerablemente. Si aparece metástasis, no hay cirugía posible”, señala, al tiempo que indica que “necesitamos que esto se conozca, porque hoy es mi hermana pero mañana puede ser cualquier otro paciente o nosotros mismos”. Vanesa explica que ha sido “el propio cirujano” quien le instó a poner una “reclamación por lo sucedido. Queremos que esto se comparta y que se sepa de esta situación”, concluye.

Por su parte, fuentes oficiales del CHUS consultadas ayer por este periódico señalaron que “a operación se suspendeu e reprogramou porque as reservas de sangue están baixas e porque xorden emerxencias vitais que requiren de tales reservas”. El Clínico indica que, “ante esta situación, e sempre seguindo criterios clínicos, se priorizan as intervencións de riscos extremos”. Añade que “neste caso, aínda que somos conscientes do transtorno e inquedanza da familia, dende o hospital se busca a seguridade de todos os pacientes”. Asegura que “o retraso na intervención non vai supoñer un empeoramento na patoloxía da paciente”.