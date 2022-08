Actuación estelar de Isabel Pérez Dobarro

A las 20.00 horas, el Centro Gallego de Arte Contemporáneo acogerá un coloquio-recital llevado a cargo por la pianista internacional Isabel Pérez Dobarro, toda una referencia pianística de su generación. La concertista tocará obras contemporáneas de compositoras que serán explicadas en el recital por sus propias creadoras, siguiendo a la interpretación musical un coloquio con todas ellas con el fin de debatir sobre la situación de la mujer en la música actual.

Isabel Pérez Dobarro ha desarrollado su actividad de conciertos en grandes teatros de todo el mundo, tales como el Carnegie Hall y Lincoln Center de Nueva York, la Sala Rachmaninoff del Conservatorio Tchaikovsky de Moscú o el Palau de la Música de Barcelona, entre muchos otros. Ha sido nominada a los premios Future Classic Women Awards en Londres y ganadora del premio Mujer a Seguir en la Cultura 2021. Su primer disco sobre Pauline Viardot ha sido elegido como Critic’s Choice por la revista de la New York Metropolitan Opera Opera News y ha recibido el premio Melómano de Oro. Es doctora por la New York University, donde comenzó a impartir clases como profesora adjunta a los 19 años, completando su formación en la Universidad de Harvard, Manhattan School of Music y Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Las compositoras interpretadas e invitadas son Julia Dopico, Margarita Viso, Mercedes Zavala, Consuelo Díez, Marisa Manchado, Teresa Catalán, Sonia Megías, Ana Isabel Váquez Silva y Carme Rodríguez.

Música en Compostela continuará brindando actuaciones de gran calidad hasta el domingo 14.