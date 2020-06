Al completo los vuelos de Londres y Suiza a Santiago hasta el 11 de julio

Después de meses de cuarentena y gran incertidumbre, muchos gallegos en el exterior quieren volver a casa. De ahí que los primeros vuelos internacionales que registrará Lavacolla a partir del primero de julio, procedentes de Inglaterra y Suiza, ya han colgado el cartel de completo. El día dos del próximo mes tomará tierra en la pista de Rosalía de Castro la primera aeronave procedente de Londres. Operado por Ryanair desde el aeropuerto de Stansted, el avión tiene todos los asientos adjudicados desde hace días; al igual que los vuelos de días sucesivos: para el cuatro de julio tampoco quedan plazas, ni para el siete ni el nueve. Así, los primeros billetes disponibles entre la capital del Reino Unido y la de Galicia eran ayer por la tarde los del día 11.

Lo mismo ocurre con los primeros vuelos procedentes de Suiza tras el pico de la pandemia del covid-19. EasyJet reabrirá la ruta entre Lavacolla y Basilea el tres de julio. Para entonces ya no quedan plazas para el vuelo desde el país alpino. La primera conexión con asientos disponibles, tal y como comprobó ayer este periódico en la página web de la compañía, es la del día diez. También la de Ginebra, operada por la misma aerolínea, tiene gran demanda. El primer enlace está previsto para el seis de julio, pero hasta el once están todos los vuelos completos.

No ocurre lo mismo con las conexiones de ida tanto a la ciudad del Támesis como a las alpinas, puesto que hay disponibilidad de billetes desde el día que reabren las rutas. Es evidente que este llenazo en estos enlaces a Santiago se debe a la emigración gallega que reside en estos países. Para quien esté deseando volver desde Suiza y no quiera esperar hasta el once de julio, lo podría hacer el cuatro, partiendo de Zúrich, con la compañía Edelweiss. Eso sí, el billete alcanzaba ayer en su página de ventas 528 euros.

Al respecto, cabe recordar que la desescalada del tráfico aéreo internacional en Lavacolla comenzará el uno de julio, después de que esta semana se hayan puesto en marcha un buen número de enlaces nacionales.

El primero del próximo mes se reincorporarán a la programación los vuelos a Tenerife Norte, operados por Vueling y Air Nostrum; Milán-Bérgamo y Malta (Ryanair); y Madrid, de Iberia. La jornada siguiente se sumarán Gran Canaria (Air Nostrum), Mallorca (Vueling) y Londres-Stansted (Ryanair). El tres de julio vuelven las conexiones a Basilea (EasyJet), Ibiza (Volotea), Roma-Ciampino (Ryanair); e Ibiza (Volotea); para seguir el día siguiente con Zúrich (Edelweiss). El cinco, se pone en marcha Menorca, con dos vuelos en la misma jornada, que correrán a cargo de Volotea y Vueling.

La desescalada en la terminal de Lavacolla continuaría el día seis con la reactivación del enlace de Ginebra (EasyJet), según confirma el portal Aeronoticiario SCQ, al que seguirían, el quince, los de Gran Canaria, Tenerife Norte, Lanzarote y Mallorca, todos de Air Europa, que tiene previsto arrancar motores en Santiago a mediados de mes: el 18 retomará el de Fuerteventura.

La incorporación de conexiones seguirá en agosto, cuando está prevista la reactivación de Fuerteventura (día 1; Vueling); Lanzarote (día 2; Vueling); Ámsterdam y París Charles de Gaulle (Vueling); y Zaragoza (Ryanair); estos, el día tres. El 17 de agosto se pondrán en marcha frecuencias con Dublín, operadas por Aer Lingus; y el 3 de septiembre está previsto que Lufthansa desembarque de nuevo en Santiago para retomar el enlace con Fráncfort.

La reprogramación de operaciones aéreas en Santiago coincidió el pasado domingo con la apertura de las fronteras entre comunidades, una decisión que animó en los últimos días a muchos gallegos a adquirir billetes a las islas para disfrutar de unas vacaciones tras el confinamiento. Además, del vuelo a Gran Canaria, la compañía low cost Ryanair realiza enlaces con Lanzarote, y también Sevilla y Valencia desde esta semana.

Ryanair recuperó también el lunes el enlace a Madrid, volviendo a retomarse así el transporte aéreo entre Compostela y la capital de España. Así, esta semana se pusieron en marcha en Lavacolla las conexiones a Barcelona (Ryanair y Vueling); Alicante, Palma de Mallorca, Málaga y Tenerife Sur (Ryanair).