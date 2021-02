Alba Domínguez: “Cada vez que intentaban cruzar la frontera, les robaban, los maltrataban y los devolvían a Bosnia sin nada”

Con todo, en la actualidad, el desamparo en el que se encuentran miles de refugiados por toda Europa no es algo nuevo y desconocido. Estas crisis migratorias se traducen en situaciones humanitarias críticas, que someten a muchos de estos migrantes a un estado de vulnerabilidad social.

Fervientemente apasionada por la fotografía y motivada por su interés en las causas humanitarias e injusticias sociales, Alba decidió emprender una travesía a la comunidad de Velika Kladuša de la mano de la asociación NoNameKitchen con la idea de: “usar el fotoperiodismo como un medio para mostrar la realidad de los conflictos migratorios”.

Sobre la organización, Alba nos cuenta que: “NoNameKitchen trabaja por la zona de la península balcánica y ahora también en Melilla”. Uno de los aspectos más destacables de la asociación es que “tiene un programa llamado Border Violence Monitoring Network, una red a través de la cual realizan reportes de violencia en las fronteras, recogiendo y analizando testimonios para, posteriormente, denunciar estas injusticias ante las autoridades gubernamentales e internacionales”.

Acerca de su formación previa y de cómo ésta la ha ayudado para poder trabajar allí, Alba comenta: “yo supuse que iba a tener mucho más tiempo libre para dedicarme más a la fotografía, pero la situación fue diferente. Tenía tareas prácticamente todo el día, me encargaba de cosas relacionadas con la comunicación, la ropa y la provisión de alimentos, por lo que mi formación tampoco me ayudó demasiado. También tuve contacto con la prensa y me encargué de redactar algunos artículos. Fue mucha improvisación por mi parte, aquello era un mundo nuevo”.

Con respecto a la crítica situación humanitaria que sufren los refugiados en esa zona y a lo que ella ha podido experimentar, subraya que “uno de los mayores problemas a los que nos enfrentábamos era que la ayuda humanitaria, aunque parezca mentira, no estaba muy bien vista. Nos costaba mucho poder trabajar sin complicaciones y con plena libertad, dado que la policía perseguía esta asistencia a los migrantes. Además, dentro del cantón de Una-Sana los refugiados sufrían acosos racistas, no se les permitía entrar en muchos establecimientos, tenían problemas para poder usar el transporte público e, incluso, evitaban andar por las calles en la medida de lo posible por miedo a represalias. Por otro lado, la gente local que también tenía la intención de ayudarlos recibía muchas presiones por parte del resto de la sociedad, por lo que trataban de actuar con un perfil muy bajo. Y, aparte de todo esto, he escuchado testimonios de personas que sufrieron la violencia policial en la frontera con Croacia por parte de las autoridades de este país cuando trataban de pasar de una región a otra. Cada vez que intentaban cruzar la frontera, les robaban, los maltrataban y los devolvían a Bosnia sin nada, era como comenzar con el contador a 0”.