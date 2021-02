Albergues sin reservas para la Semana Santa, aunque con confianza en salvar el verano

La pandemia está causando estragos en el sector hostelero de la capital gallega, al igual que en entre los albergues del Camino. Si en enero del año pasado llegaron dos mil peregrinos a la ciudad, el primer mes de este 2021 finalizó con solo sesenta.

Además, 2020 acabó con solo siete albergues abiertos de la casi treintena que hay en Santiago y alrededores. Y es que el panorama este año no se presenta mucho más halagüeño, pese a estar en pleno Xacobeo, ya que la pandemia ha conseguido doblegar el tirón del Camino.

Los cierres perimetrales entre comunidades, unidos al bajón drástico en los vuelos, han provocado que los albergues sigan con la persiana cerrada hasta que las restricciones se relajen.

Desde el sector indican que “si los hoteles está pasándolo muy mal en Santiago, nuestra situación todavía es peor, ya que las restricciones en cuanto a ocupación, restringida a un 50 % , nos afectan más al tener espacios comunes, como los baños”.

Desde el albergue Santo Santiago, en la rúa Valiño, señalaron ayer a este diario que “para esta Semana Santa no hay ninguna reserva. La gente no se anima ni a llamar porque aún no se sabe si se abrirá el paso entre comunidades autónomas”.

Además de asegurar que los peregrinos que llaman para reservar “lo hacen con muy pocos días de antelación”, apuntaron que “estamos recibiendo alguna demanda pero a partir de mayo, principalmente para el verano, además de algunos grupos que intentarán venir en el próximo mes de octubre”.

En cuanto a la nacionalidad de los demandantes de plaza en el albergue, comentan que “aunque todavía nos están llamando a cuentagotas, por ahora la gran mayoría es cliente nacional, a excepción de alguna reserva desde Portugal o Italia”.

Desde el albergue Lacredencial, en la rúa da Fonte dos Concheiros, explican que “por ahora tenemos alguna reserva para el verano, julio y agosto. La Semana Santa ya la damos por perdida”.

Y en el del Seminario Menor aseguran que “no abriremos hasta mayo”, además de señalar, al igual que el resto, que están recibiendo algunas llamadas para reservas para el verano “pero todo nacional, de fuera muy poca cosa”.

No obstante, son muchos los albergues que cuelgan en su web que estarán cerrados “hasta que la situación epidemiológica lo permita”.