Alertan de un incremento de las patologías ligadas a la obesidad

La obesidad y las múltiples patologías derivadas de este grave problema salud se han convertido en uno de los mayores retos del sistema sanitario español. Durante los últimos meses se ha registrado un incremento de consultas relacionadas con ella, una realidad que constatan también desde el servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital HM Rosaleda. Así, cada vez son más las personas que acuden al centro compostelano con afecciones ligadas al sobrepeso.

Según datos de la Encuesta Nacional de Salud se aprecia un progresivo y constante aumento en las tasas de obesidad, que han pasado del 7,7 % en 1987 al 16 % en el año 2020. A ello se suma que un 44,9 % de hombres y un 30,6 % de mujeres padecen sobrepeso.

“La situación es especialmente grave si tenemos en cuenta que no solo aumenta la tasa de obesidad, sino que el mayor incremento se da en el grado más extremo de la enfermedad, la denominada obesidad mórbida”, explica la doctora Ana Sánchez Bao, especialista del hospital de la capital gallega. Dentro de este panorama, Galicia, junto con Andalucía y Canarias, presenta una de las cifras más altas en el territorio nacional.

En todo caso, la situación todavía se vuelve más grave observando a su afectación en los menores de edad, puesto que resulta “un importante problema de salud pública, que no para de incrementarse a nivel mundial”, alerta. En España, la prevalencia de la obesidad infanto-juvenil se estima entre el 13,9 y el 18,4 %.

Problemas físicos y emocionales. Derivado de esta enfermedad, el servicio de HM Rosaleda advierte que las consecuencias son abundantes, desde complicaciones mecánicas (problemas de movilidad o articulares como dolor de espalda, artrosis de rodillas o caderas), apnea obstructiva del sueño, reflujo gastroesofágico o incluso insuficiencia venosa, entre otras. Además, señalan, son cada vez más frecuentes las complicaciones cardiometabólicas como la diabetes, la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, enfermedades cardiovasculares e hígado graso.

“Cada vez hay más datos que relacionan la obesidad como un factor de riesgo para el desarrollo de diversos tipos de cáncer”, señala la especialista compostelana.

A ello se suma el retraso en el diagnóstico y tratamiento. “La obesidad tiene importantes consecuencias en la esfera emocional y social. Muchos de los pacientes que viven con obesidad sufren el estigma asociado a la enfermedad, lo que empeora el problema al retrasar la búsqueda de atención médica, además del estrés emocional que les genera”, indica la doctora.

Hígado graso no alcohólico. Relacionado con la obesidad y la diabetes, los expertos apuntan también que un trastorno muy común es la enfermedad por hígado graso no alcohólico, calculándose que afecta en torno al 25 % de adultos y casi al 5 % de niños. Estas no solo son un factor de riesgo para el desarrollo de la patología, sino también para su progresión a formas más avanzadas.

Este trastorno se caracteriza por la aparición de depósitos grasos en el hígado, aunque abarca un amplio espectro de problemas que van desde “el depósito de grasas en el hígado hasta situaciones en las que se produce una inflamación que puede desembocar en cirrosis hepática y, en una minoría de los casos, incluso en hepatocarcinoma”, señala la especialista.

En esta línea, advierten que la mayoría de los pacientes están asintomáticos o presentan síntomas inespecíficos como un leve malestar en el hipocondrio derecho o astenia. Por ello, en el proceso de diagnóstico, explican resulta preciso descartar otras afecciones hepáticas y evaluar el riesgo de fibrosis y de progresión en cada caso, de ahí la necesidad de acudir a un especialista para detectar la enfermedad en el estadio más precoz posible y evitar llegar a situaciones extremas que, por contra, son cada vez más frecuentes.

Para tratarlo, HM Rosaleda cuenta con una tecnología puntera, un nuevo ecógrafo que permite realizar fibroscan de hígado para el estudio de esta patología, una técnica diagnóstica no invasiva que es rápida, indolora y que se realiza sin anestesia. Además, evita en un alto porcentaje de casos tener que realizar al paciente una biopsia hepática y los riesgos que esta supone.

Además del equipamiento diagnóstico y los tratamientos de última generación, las especialistas de Endocrinología y Nutrición de HM Hospitales inciden en la importancia de prevenir la causa de todas las patologías asociadas al sobrepeso y a la obesidad optando por una dieta mediterránea y una vida activa, que incluya de 150 a 250 minutos de ejercicio semanales con actividad cardiovascular (adaptando la intensidad a cada persona) y entrenamiento de resistencia para cada grupo muscular principal.