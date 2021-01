Álex González: “Recorrer el Camino te hace mejor persona”

3 Caminos es la historia de un recorrido por el Camino de Santiago a través de ocho capítulos, que reflejan tres momentos temporales (2000, 2006 y 2021) en la historia vital de unos protagonistas interpretados por un elenco de actores multicultural formado por Álex González, Verónica Echegui, Cecilia Suárez, Anna Schimrigk, Andrea Bosca y Alberto Jo Lee.

Anteayer tuvo lugar en un hotel de la capital gallega la rueda de prensa virtual, en la que el conselleiro de Cultura del Gobierno gallego, Román Rodríguez, estuvo presente, junto con el responsable de contenidos de Prime Video en España, Ricardo Cabornero; la produtora ejecutiva de la serie, Mamen Quintas; el director, el ourensano Tito López Amado, y los actores. El responsable de conducir el acto fue el premiado con un Goya y también Gallego del Año Luis Zahera, un picheleiro que también forma parte del reparto.

De hecho, el conselleiro sitúa a esta serie como la “gran apuesta audiovisual de la Xunta para el Xacobeo 2021”, y loa la capacidad de exportar el talento gallego a toda España y a todo el mundo.

El titular de Cultura piensa que animará a muchos a colgarse una mochila sobre la espalda y calzarse las botas. Ojalá “sea lo antes posible”.

Es este un proyecto de la productora gallega Ficción Producciones, que lleva la ruta jacobea a un total de 240 territorios con Prime Video. De hecho, el jefe de contenidos de Amazon, Ricardo Carbonero, resalta la importancia de apostar por “el talento que tenemos aquí y por nuestra cultura. El Camino es muy internacional y tiene un contenido con mucho potencial. Desde el minuto uno dijimos que queríamos estar ahí”.

En palabras de Mamen Quintas, que hizo el Camino un par de veces, esta ha sido “una experiencia complicada pero maravillosa, debido a que el rodaje se vio afectado por la pandemia. “La semilla que originamos algunos fue creciendo con mucha gente. Creamos una historia pensando que la vida iba a seguir igual”, recordó. Y lo que está claro es que “sin empeño y sin lucha, no hay meta”. Además, “lo natural en esta serie era tener mucho realismo. Era muy importante contar con veracidad lo que estaba pasando”, y todo apunta a que lo han conseguido, puesto que este peregrinaje nos engloba a todos los ciudadanos del mundo.

Durante la rueda de prensa, en la que se cuidó la seguridad, los actores respondieron a esta pregunta planteada por EL CORREO GALLEGO:

No sé qué opinión teníais antes del Camino , pero en estos momentos, ¿pensáis que hay que hacerlo al menos una vez en l a vida?

“Sin duda”, dijo Álex González. “Claro que merece la pena hacerlo no una vez en la vida, sino las que uno necesite, pero como mínimo una. La verdad, siempre he tenido ganas de hacerlo, pero nunca he encontrado el momento, todavía no lo he hecho (risas), pero sí creo que al menos me he podido asomar o intuir lo que puede ser la experiencia. De hecho, como el teléfono te dice los kilómetros que has caminado, muchos días hacíamos entre 18 y 22 kilómetros. Así que desde aquí hago el llamamiento de que la Compostela nos la podrían dar por lo menos (risas). Pero sí creo que hacer el Camino te hace mejor persona. Cualquier cosa que te haga conocerte mejor y estar en contacto con quien eres de verdad es positiva, y el Camino te ofrece esa posibilidad”.

Por su parte, Cecilia Suárez contó que a ella le llamaba la atención la gente que lo hacía, y solo lo entiendes cuando estás ahí. No hay manera de explicarlo”, como dice la canción de 3 Caminos.

Para Verónica Echegui, “el silencio es muy especial, porque dejas tu vida. Una persona me dijo que empiezas con mucho ruido mental, pero pasan los días y dejas de pensar tanto. Es como la puerta que abres y te permite acceder a tu interior. Por eso es tan especial”.

“En Italia, por ejemplo, es muy importante. Para nosotros es desconectar para reconectar. La religión y la espiritualidad están muy presentes y están al mismo tiempo separadas y juntas”, dijo Luca Bosca.

Coproducida por Cinemate y Betta films, cuenta con el patrocinio de la Xunta y la colaboración de Gobierno de Navarra, Junta de Castilla y León, Gobierno de Navarra, TVG y RTP.

Para su director, el ourensano Tito López Amado, “hablar del Camino es una responsabilidad muy grande como gallego que soy”, pero en cuanto el proyecto “llegó a mis manos, me fascinó”.

Véanla... porque deja poso, es transformadora, desintoxicante y anima a disfrutar de cada momento de la vida, porque nunca se sabe cuándo esta acaba.