Aplauso a los sanitarios por el “éxito” de la gestión del covid

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se despidió ayer del personal sanitario en Santiago en el marco de un acto en el Hospital Clínico, donde le ha agradecido su trabajo en la pandemia por la covid-19 y el “éxito incuestionable” en la gestión de la crisis por el coronavirus.

En el marco de su intervención para presentar el proyecto de ampliación del Hospital Clínico Universitario de Santiago, el titular de la Xunta elogió que con la gestión de la pandemia “se consiguió que Galicia sea la comunidad con menor mortalidad por 100.000 habitantes”. “Eso es el balance de la pandemia, lo demás son comentarios, objeto de tertulias”, abundó. “Pero cuando se mide la mortalidad en una pandemia y aparece Galicia como territorio peninsular con menor mortalidad, a pesar de que el 25 por ciento de nuestra población es vulnerable porque tiene más de de 65 años, se acredita que el Servizo Galego de Sáude superó la prueba de estrés, un test de estrés sanitario máximo al que se sometieron todos los servicios sanitarios del mundo”, valoró.

Por ello, dio las “gracias” por su “trabajo” al personal sanitario, que “fue muy profesional” y recordó que “médicos se infectaron y estuvieron en UCI”. Destacó también la labor del personal no sanitario junto al anterior “ante un virus desconocido” para incidir en el “éxito incuestionable”. “Nos valoran bastante más fuera, que de lo que nos valoramos aquí. Pido que se valoren ustedes”, concluyó.

En su intervención final, asimismo, el mandatario autonómico ha hecho un guiño a su próxima marcha de la Xunta tras haber sido elegido líder del PP. “Cuando en el año noventa y algo empezaron las obras de este hospital yo era secretario xeral del Servizo Galego de Saúde y después me tuve que ir en el año 96 cuando empezaron las obras. Parece que se repite la historia”, manifestó.

“Cada vez que hay obras en Santiago voy a cuidarme mucho, de que si se hacen o no, no vaya a ser que eso suponga un desplazamiento obligado y un concurso de traslados en el que no tenía mucho interés en participar, porque a veces, como lo que pasa en los hospitales comarcales, cuando no hay personal sanitario, hay que ir”, afirmó, lo que generó risas entre los asistentes.

“Pues en este caso, por mi parte, aprovecho para despedirme del colectivo sanitario de Santiago y decirles que espero poder ver esta obra al final. Espero que me inviten y, si no me invitan, seguro que Bugallo estará por aquí para invitarme”, finalizó.