Arranca una nueva campaña para el reasfaltado de una decena de calles

Obras. Mientras se sigue trabajando en la rúa de Eslovenia, en el polígono de Costa Vella, se prepara ya una nueva campaña de mejora del pavimento en otras diez rúas de la ciudad. Ayer se arregló durante el día el vial del parque empresarial, y los trabajos estaba previsto que se prolongaran durante la noche para asfaltar la rotonda con la rúa de Polonia cuando estuviera sin tráfico. También está previsto actuar en la glorieta de acceso a Amio, muy deteriorada. Las diez calles en las que está previsto actuar dentro de este nuevo lote durante los próximos días y la siguiente semana son las de Agriña de Amio, rúa da Cima da Eira, rúa das Barreiras, Travesa de Picaños, rúa da Agra da Garrida, Yáñez, rúa do Lindeiro, rúa dos Porróns, rúa da Ponte do Sar y do Cruceiro de Sar, y rúa de Betanzos. ecg