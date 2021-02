Aviturga critica el “nulo talante” negociador por parte de Raxoi en el tema de los pisos turísticos

vivienda. La Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) emitió ayer un comunicado denunciando la “parcialidad del Concello

de Santiago y su reiterado empeño en defender determinados intereses en detrimento de los generales” por su posición en contra de los de propietarios de viviendas turísticas en la ciudad; “una parcialidad que aboca a

Aviturga a una lucha desigual en la que el Concello utiliza recursos públicos,

mientras que los particulares tienen que arañarse el bolsillo para preservar sus derechos”. Denuncian que Raxoi “hace oídos sordos a la sentencia del TSXG que anula el acuerdo de Modificación del Plan Especial para limitar los alojamientos temporales en el casco antiguo”, a pesar de que esta “alude a la ausencia de informes previos para tumbar la mencionada modificación, sin entrar ya a analizar el resto de argumentos de la demanda interpuesta por el gabinete jurídico contratado por Aviturga, lo que cual no es sinónimo de que no fuesen a ser legitimados por el Alto Tribunal”. Afirman que analizan con este gabinete los pasos a dar y el contenido de las alegaciones que presentarán contra la orden de cese de la actividad. Para la presidenta de Aviturga, Dulcinea Aguín, la postura de las propietarios se mantiene inamovible desde el inicio del conflicto. “Tenemos muy claro que el arrendamiento de corta duración sin servicios añadidos no es una actividad económica y por lo tanto no necesitamos una comunicación previa. Cosa muy diferente es que el Concello quiera regular esta modalidad alojativa en términos urbanísticos y en ese aspecto continuamos con nuestra predisposición a negociar”. En este sentido la junta directiva lamenta “el nulo talante negociador que muestra el Ayuntamiento, y su sorprendente interés en anular en la ciudad un modelo alojativo” que concluyen que está “consolidado en las principales ciudades turísticas”. ecg