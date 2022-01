Benvida á segunda parte do Ano Santo con Carlos Núñez e Tanxugueiras

A Catedral de Santiago acolleu este venres o acto Camiña a Galicia. Feliz Xacobeo 2022, un espectáculo de luz, cor e música conducido por Carlos Núñez co que dar a benvida á segunda parte do Xacobeo. Tamén contou coa presenza do trío de pandereteiras Tanxugueiras, que acompañaron ao gaiteiro galego neste evento. O vicepresidente primeiro da Xunta, Alfonso Rueda; o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña; e a conselleira do Mar, Rosa Quintana; xunto cos delegados territoriais da Xunta, asistiron tamén a este espectáculo que permite lembrar que a Porta Santa seguirá aberta durante os vindeiros 365 días, por segundo ano consecutivo, neste Xacobeo 21-22. Entre as institucións representadas acudiron ademais o presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Santalices; ou o reitor da Universidade da Coruña, Julio Abalde.

O acto comezou coa proxección dun fragmento do vídeo Comeza o Xacobeo 2021-2022 para invitar aos peregrinos de todo o mundo a camiñar a Galicia en 2022.

Carlos Núñez exerceu como mestre de cerimonias acompañado das integrantes de Tanxugueiras, Aida Tarrío e Sabela e Olaia Maneiro. O gaiteiro xa actuou o ano pasado tras a apertura da Porta Santa e nesta ocasión volveu facelo con tres pezas musicais, unha delas acompañado do músico galego Xabier Díaz. Durante as actuacións proxectáronse sobre a fachada da Quintana como apoio audiovisual vídeos de concertos de The Chieftains coa Orquestra Sinfónica de Galicia no Obradoiro durante o Xacobeo 2010 e en Castrelos no 2004.

Estas imaxes serviron de antesala ao espectáculo de vídeo mapping na fachada da Porta Santa baseado nunha historia sobre un peregrino e o seu percorrido, que contou con efectos sonoros e de 3D simulando, entre outras cousas, a apertura a Porta Santa como símbolo de transición á segunda parte deste Ano Santo. O acto rematou cunha actuación musical a cargo da Banda de Gaitas de Pontevedra.

A Porta Santa volveu ser protagonista, pero non pola súa apertura, xa que iso xa ocorreu en decembro de 2020. Iluminouse, nun acto de luz, cor e música dirixido polo gaiteiro Carlos Núñez para lembrar que o xubileo continúa 365 días. A gala ‘Camiña a Galicia. O feliz Xacobeo 2022 ‘comezou na Praza da Quintana con fragmentos do vídeo ‘Comeza o Xacobeo 2021-2022’, de diferentes lugares do planeta, como Xapón, Australia, Miami, Venezuela, Arxentina ou Alaska. A continuación o solemne mestre Núñez estivo acompañado polo artista Xabier Díaz, quen lembrou a fermosa e querida tradición galega de despedir o ano cantando, de porta en porta e de lugar en sitio. Por iso a peza elixida para que ambos compartan foi ‘Anonovo e a Costa de Galicia’. Carlos Núñez presentou aos seus compañeiros, entre eles o seu irmán Xurxo, o mestre galego das cordas Pancho Álvarez, a violinista Antía Ameixeiras e John Entwistle, bailarín de The Chieftains.

O anfitrión do evento mostrouse emocionado ao lembrar ao falecido Paddy Moloney, líder e fundador do grupo irlandés e gañador de seis Grammy. Morreu en Dublín aos 83 anos, segundo Carlos Núñez de tristeza por levar máis de dous meses sen xogar. Na fachada da Catedral proxectáronse vídeos de concertos de The Chieftains coa Orquestra Sinfónica de Galicia, no Ano Santo de 2010, e outra gravación do Xacobeo de 2004. O pasado estivo ligado ao presente. E soaron a ‘Alborada de Veiga’ e a ‘Muiñeira de Chantada’. Carlos Núñez desexou que o próximo ano se poida celebrar outro concerto “como eses, marabillosos” e convidou a que as tradicións galegas sexan compartidas co mundo: “Que veña moita xente a visitarnos, a descubrir esta marabilla”.

Como colofón, non podían faltar Aida Tarrío e Sabela e Olaia Maneiro, ou o que é o mesmo, ‘Tanxugueiras’, pandeiretas ás que se abordaron como gañadoras vaian ou non a Eurovisión. “Para os galegos gañaron”. A sensación é compartida por eles, pero para chegar a onde chegaron. Tamén actuou a banda de gaitas de Pontevedra.

E forte foron os aplausos desatados pola recreación da historia dun peregrino, Santiago, proxectada na beira do seo onde se sitúa a Porta Santa. Mesmo houbo unha simulación dunha nova apertura, a modo de transición.

“Boas noites. Son Santiago. Non, non son o Apóstolo. Son un peregrino que vén todos os anos santos, tantos que xa non me lembro”.

Esta foi a carta de presentación dun romeu que atravesou a Porta Santa, “algo que non se pode describir facilmente”. Facer o Camiño e chegar a Santiago é “algo máis que unha aventura”. Santiago mostrou as distintas rutas que realizou e separouse para mostrar o funcionamento do botafumeiro. “E aquí chegamos ao final do Camiño. Ou pode ser un novo comezo. Voume. Pero algo do camiño vén comigo”, despediuse. O público estivo sentado en cadeiras e cumpríronse todos os protocolos ditados polas autoridades sanitarias. EFE