Borja Verea, tras el segundo altercado en menos de siete días, exige responsabilidades

Tras los sucesos vividos en la noche compostelana en esta última semana, el candidato a la alcaldía por el Partido Popular, Borja Verea, exige responsabilidades al gobierno municipal por la ausencia de control policial en las llamadas “zonas calientes” del Ensanche.

Para Verea, “no Ensanche hai puntos concretos e horas específicas que levan xa moito tempo sendo perigosas, con denuncias, e advertencias de que os conflitos eran constantes noite tras noite, e sen reforzar nunca a presenza policial”. En este sentido, apunta, se sienten “sorprendidos” con que no se hiciera nada tras lo sucedido en la madrugada del lunes 2 de enero. “É algo que terá que explicar o alcalde”, señaló.

En esta misma línea, el también diputado popular considera que la reunión de coordinación con las fuerzas del orden llega tarde, considerándola un intento “de tapar as súas vergoñas e incompetencia” mediante un encuentro mediático. “Non chegou cun morto nas rúas de Santiago, fixo falta outra liorta a navalladas con rapaces de Compostela na UCI”, lamentó.

Asimismo, quiso poner el foco en el concejal responsable de esta área, puesto que “o mesmo concelleiro responsable do desastre da xestión dos autobuses, con vehículos ardendo pola cidade, é o mesmo responsable da seguridade de Compostela”. Así, añadió, “é difícil atopar un nivel de incompetencia tan alto nun responsable público e que ademais non teña ningunha consecuencia”. Por ello, se pregunta si esta situación no tendrá consecuencias políticas en Raxoi.

“Estamos ante uns altercados que non pasan por casualidade, son a consecuencia dunhas políticas, as políticas do Partido Socialista e dos seus socios na cidade, que dos últimos 24 anos, por non ir máis atrás, levan gobernando 20, e que levaron a Compostela a este estado de degradación actual”, denunció Verea, remarcando la “ausencia de políticas de vivenda no Ensache, sen servizos, con edificios cheos de pisos baleiros ou precariamente arrendados, un Ensanche convertido nun auténtico caos”.

Ante este caos, a su entender, se pone en valor su propuesta de cara a las próximas elecciones. “Se conseguimos a confianza dos veciños para comezar a gobernar a cidade a partir da primavera, a revitalización do Ensanche será para min unha das principais prioridades como alcalde, coa movilizacion de vivenda baleira, con programas intensivos de reurbanización, convertendo a parcela Peleteiro no novo corazón do Ensanche e intensificando a presenza policial, xa que fai falla man dura para que esta degradación non vaia a máis”, concluyó.