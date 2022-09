Bugallo celebra la vuelta a las cifras prepandemia en el uso del bus urbano

El alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, y el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, verificaron públicamente en la mañana de ayer la aplicación del descuento del 30% en el precio del autobús urbano que entró en vigor acompañando el arranque de este mes con las ayudas activadas por el Ministerio de Transportes para paliar la inflación y los efectos de la crisis energética. Durante su intervención en el acto, en el cual también estuvo presente el concejal de Movilidad, Gonzalo Muíños, el regidor compostelano mostró su satisfacción por el repunte en el uso del transporte público, que ya se sitúa en niveles anteriores a la pandemia.

Según las cifras aportadas por Sánchez Bugallo, “os datos de xuño e xullo do ano pasado indicaban que estabamos a un nivel de recuperación do 80%, con aproximadamente entre 21.000 e 22.000 ususarios de transporte urbano” diarios. Los últimos datos, de este mes de septiembre, reflejan un número de pasajeros de entre 25.000 y 26.000, “un 95-97% do que era habitual en 2019”, antes de la pandemia. En cuanto al número de usuarios de tarjetas de viaje, ya se superaron las cifras anteriores a la crisis sanitaria de la covid-19. “Agora mesmo a demanda é superior á mesma época de 2019, especialmente en algunhas destas categorías” que se están bonificando.

Por su parte, José Miñones apuntó que “uns 17.000 viaxeiros cada día (aquellos que utilizan tarjetas multiviaje) estanse a beneficiar en Compostela desta rebaixa”. Para los usuarios de la tarjeta mensual, que permite realizar viajes ilimitados, el ahorro supera los 31 euros de septiembre a diciembre; en el caso de los bonos multiviaje comunes, el precio del trayecto baja de 0’60 a 0’42 euros; y los escolares pasan a pagar 28 céntimos.