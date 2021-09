Bugallo ratifica la calidad del agua, sobre la que se siguen haciendo análisis constantes

“Quedan restos nas beiras dos ríos, que se irán diluíndo ao longo do tempo”, afirmó ayer el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, sobre el vertido de purines al Tambre, pero destacó la total garantía del agua corriente en la ciudad, y que “tampouco é previsible unha crise como a que se produciu o sábado”.

En cuanto al servicio de suministro de agua explicó que funciona “con total normalidade”, que se siguen haciendo controles continuos para ver la evolución de la calidad, “que de momento está a un nivel perfecto”.

También destacó que se había levantado la alerta amarilla que se activó en el momento en el que se descubrió el vertido, “e estamos en situación completamente normal”, y que a medida que se van recogiendo los residuos contaminantes de la finca, “na medida na que o río é vivo”, es decir, que sigue fluyendo el agua, la contaminación se va diluyendo, y aunque reconoció que “quedan restos” son ya pocos y no afectan a la calidad de la captación de agua en Santiago.

Sobre cómo se están desarrollando las labores de limpieza, el regidor de Santiago afirmó que no tenía noticias directas, porque quien se estaba encargando de estos trabajos era Augas de Galicia, en el municipio de Trazo, pero que por los datos que tenía de Santiago, debían estar dando sus frutos, porque “o nivel de afectación é xa reducido”.

Sobre estos vertidos, la alcaldesa de Trazo, Josefina Suárez, declaró ayer a este periódico que el propietario de la explotación donde se había producido el vertido había prestado declaración ya tres veces, en las que reiteraba que no tenía enemigos. Es la primera ocasión en la que la explotación tenía un incidente de este tipo, y en un primer momento se barajó la hipótesis de que pudiera haberse tratado de un sabotaje.

explicaciones. Por su parte, la diputada socialista Noa Díaz, registró ayer en el Parlamento de Galicia una batería de iniciativas “para que a Xunta aclare canto antes todos os aspectos relacionados co vertido de xurro ao río Tambre e que afectou á subministración de auga nos concellos de Santiago, Ames e Brión”.

El objetivo, explicó, es que se aclare un incidente “no que se demostra, segundo os datos que se coñecen a día de hoxe, que a Xunta actuou cunha evidente falta de dilixencia e de transparencia”, al tiempo que lamentó “a carencia de coordinación que houbo cos concellos afectados dende o primeiro momento”.

Para despejar las dudas, Noa Díaz reclamara que se explique “de maneira exacta” las comunicaciones y actuaciones que se llevaron a cabo entre la tarde-noche del jueves pasado, cuando Augas de Galicia conoce el problema del vertido, y la tarde del sábado, “na que os concellos teñen que actuar rapidamente para paliar o desastre ambiental e de saúde pública”.

De esta forma, lamentó “que os municipios non fosen informados do problema ata dous días despois de producirse a vertedura e que, ademais, esa comunicación chegase a través do 112 e non directamente a través da Xunta de Galicia”.

En el documento hecho público ayer, la parlamentaria socialista recordó que “na noite do pasado 9 de setembro, Augas de Galicia é coñecedora a través do plan de control de verteduras de auga de que unha explotación gandeira do concello de Trazo está vertendo miles de litros de xurro ao río Porta Ferreiros, afluente do Tambre. Malia que as concesionarias empezaron tomar medidas pola súa conta ao advertiren a situación, non houbo ningún tipo de comunicación oficial sobre a incidencia ambiental por parte da Xunta de Galicia ata as 18.03 horas do sábado a través do 112”.

De esta forma, reclama en las iniciativas que se expliquen “as razóns de por que se tardou tanto tempo en actuar en coordinación cos concellos e que foi o que aconteceu durante o período en que non houbo contacto coas administracións locais”.

Por último, Díaz manifestó su preocupación por las posibles consecuencias ambientales del vertido, e insta al gobierno autonómico “a aclarar aspectos como a cantidade de xurro que estima que se verteu ao río Tambre ou se ten estudadas as posibles afeccións para o medio natural”.