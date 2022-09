Bugallo ratifica que será de nuevo candidato y ofrece "capacidad" de gobierno

El actual alcalde de Santiago, Xosé Antonio Sánchez Bugallo, ha confirmado este martes que acepta "la propuesta del PSOE de encabezar la lista socialista" en la capital gallega en las próximas elecciones municipales, para las que ofrece "más confianza, seguridad y capacidad" que el resto de aspirantes.

Así lo ha señalado esta mañana en rueda de prensa, después de que la pasada semana el secretario general del PSdeG, Valentín González Formoso, asegurase que el actual regidor era la apuesta del partido para repetir al frente de la Alcaldía.

El primer edil de la capital gallega, que ya fue regidor de la ciudad entre 1998 y 2011 y volvió a repetir en 2019, ha agradecido nuevamente "la confianza depositada" en él por parte del partido, así como de los compostelanos, por lo que siente una "gran ilusión y una gran responsabilidad" ante el reto de optar a su sexto mandato en la capital gallega.

Ha defendido su decisión al entender que "con gran diferencia" él está "en condiciones de ofrecer mucha más confianza, seguridad y capacidad para afrontar un escenario tan complejo como incierto que tenemos delante de nosotros" a diferencia del resto de aspirantes confirmados.

"Lo digo con absoluta convicción, sin ninguna falsa modestia, es lo que pienso; si no, no me presentaría", ha subrayado Sánchez Bugallo.

Tras admitir que meditó al respecto de repetir o no como candidato puesto que considera que "las personas cuando llegamos a un determinado punto tenemos que hacernos determinadas reflexiones, personales y compartidas", ha desvelado que, precisamente por ello, él tardó "tanto" en confirmar esta cuestión.

Después de pensarlo, "mi reflexión y conclusión es que debo seguir a disposición de los compostelanos para que estos en el mes de mayo tomen la decisión de si quieren renovar la confianza en mí o elegir otra opción".

Sánchez Bugallo no ha dado pistas sobre la elaboración de la lista de compañeros que lo acompañarán en la convocatoria del próximo mayo, pero ha insistido en que "un alcalde de Santiago tiene que tener los intereses generales de la ciudad por encima de cualquier otra consideración".