Las polémicas e interminables obras de Concheiros siguen marcando el día a día de la política municipal en el inicio del 2022. El nuevo capítulo, marcado por la posible apertura de expediente y la petición de una nueva prórroga, ha colmado la paciencia de una oposición que pide responsabilidades y dimisiones, poniendo el foco en las contradicciones del concejal de obras, Javier Fernández. Por su parte, el alcalde Xosé A. Sánchez Bugallo defiende al edil y destaca su implicación en un problema “que lle caeu enriba, porque non é xerado por unha decisión ou indecisión del”.

En este sentido, tanto el Partido Popular como el Bloque Nacionalista Galego destacaron la falta de criterio existente en este tema, unos problemas que, según apuntan, ponen en evidencia al Gobierno local y que están acusando los vecinos y comerciantes del barrio.

“O bochorno que vivimos a pasada semana suporía en calquera outra administración a marcha inmediata do alcalde, ou non seu caso, do concelleiro responsable. Santiago non se merece un goberno que minte, que minte nas roldas de prensa, que minte nos medios de comunicación, pero sobre todo, que minte aos veciños”, denuncia Borja Verea, presidente de los populares compostelanos y diputado autonómico.

“Desde a nosa perspectiva, o concelleiro de Obras xa debería ter dimitido ou posto o seu cargo a disposición do alcalde. Despois de varias propostas do BNG no Pleno e de diferentes iniciativas da oposición, despois de conversas con veciñanza e asociacións, nós puxemos varias veces enriba da mesa que o que tiña que facer o concelleiro de Obras era pedir desculpas, abandonando a actitude triunfalista de estar a facelo todo ben”, destaca, por su parte, la portavoz nacionalista Goretti Sanmartín.

Ambos coinciden en el “espectáculo bochornoso” vivido la semana pasada, con las contradicciones entre las declaraciones del alcalde y las palabras, “horas máis tarde”, del concejal responsable de esta actuación.

Apunta Verea que el regidor prometiera que se abrirían sanciones si no se acababa en Navidad, pero que no cumplió su palabra y que faltó a la verdad “cando se xustificou dicindo que non era boa idea abrir expedientes porque pararían a obra”.

Con todo sus recriminaciones también se extienden a un concejal “que convoca unha rolda de prensa para contradicir ao alcalde e dicir que si hai un expediente sancionador aberto dende o mes de decembro ensinando uns documentos que despois resultaron falsos”, recuerda.

Ante esta situación, el parlamentario quiso destacar que “se despois de tantos meses de retraso o concello non foi quen de sancionar á empresa a conclusión é evidente: porque o responsable do atraso é o goberno municipal”. Asimismo, lamenta que “a obra de Concheiros non estará rematada ata Semana Santa”, criticando que este “é o exemplo desta lexislatura e deste goberno, un goberno socialista en colapso”.

A su vez, el BNG considera que no pueden continuar recibiendo propuestas y alternativas en positivos, cuando es necesario asumir responsabilidades políticos “tanto pola nefasta xestión como pola fraude, o engano e as continuas contradicións na información pública que se trasladou sobre esta obra”.

De este modo, en rueda de prensa, Sanmartín y la concejal Navia Rivas anunciaron que presentarán una iniciativa en el Pleno del 27 de enero para “reprobar a actuación do grupo de Goberno respecto da planificación, xestión da información, participación e cumprimento de prazos”.

Ante las críticas vertidas, el primer edil quiso remarcar que el Concello está a realizar “todos os esforzos que están na nosa man”, ya que son unas obras “dunha enorme complexidade, cun proxecto técnico herdado, unhas obras que ía a realizar a Xunta, pero que asumimos nós a responsabilidade porque o ente autonómico dixo que abandonaba”.

En esta misma línea, defendió a su compañero, a un Javier Fernández “do non me consta que lle asista unha responsabilidade directa e que sempre fixo o que estivo na súa man polo ben da obra”.

A mayores, el alcalde no confesó si se aceptará la prórroga solicitada por la constructora o no. “Teremos que tomar as decisións que correspondan antes do 22, en orde a pedir responsabilidades, pero tamén para garantir a continuidade da obra e o seu remate o antes posible”, concluyó.