CA asegura que Bugallo dejó sin ejecutar hasta 50 millones en inversiones el año pasado

Compostela Aberta denunció ayer la baja ejecución del Orzamento de 2022, que situó en un 57 %, y puso como ejemplo la partida de inversiones. María Rozas, su portavoz, aseguró que el gobierno de Sánchez Bugallo dejó sin ejecutar el 84 % del capítulo de inversiones, lo que se traduce en unos 50 millones de euros. “Bugallo pecha o mandato co seu propio récord: o peor grao de execución de investimentos dos últimos anos”, manifestó Rozas en rueda de prensa.

La concejala señaló que “o Goberno pechou o ano pasado cunha execución do capítulo de investimentos de só o 16 por cento, o que significa que deixou sen gastar 50 millóns de euros que tiña dispoñibles para obras”. A la vez, manifestó su convencimiento de que “ao alcalde acábanselle as escusas para explicar a súa pésima xestión, porque non é crible nin falar da pandemia nin vitimizarse cunha oposición que foi responsable e facilitadora en prol dos intereses da cidade”.

La representante de CA dijo que son unos datos “que constatan unha vez máis o que vimos denunciando desde o inicio do mandato: a caída do mito dos bos xestores”.

Aseguró que el grado de ejecución del global del presupuesto es de solo el 57 por ciento; un dato, dijo, que “empeora” el de 2021, y que está “moi lonxe do 75 por cento que alcanzaba o goberno de CA durante o anterior mandato”.

“Non nos vai valer que o goberno se escude en que a cifra de investimentos é maior que a de anos anteriores en termos absolutos, porque parte dese importe corresponde ás facturas atrasadas de 2021 que aínda foron abonadas en 2022”, declaró Rozas, a la vez que añadió que “os datos demostran a incapacidade deste goberno para acometer os proxectos que precisa Santiago, para responder ás necesidades da veciñanza que segue agardando por obras que non se fan, malia ter os cartos para executalas”.

Señaló que la baja ejecución del capítulo de obras “vai na liña dos datos que facilita a Federación Galega da Construción no seu informe sobre a licitación da obra pública en Galicia en 2022, que sinala que a licitación da obra pública en Santiago caeu o ano pasado case un 72 por cento, o maior desplome das sete cidades galegas”.

Como ejemplos de la reducida ejecución presupuestaria en términos generales se refirió a que “non se realizou ningún investimento nos CEIPs mentres hai comedores escolares con pingueiras”; y también afirmó que “só se gastou o 14 % do previsto para melloras nos viarios do rural, unha porcentaxe que nos dá unha idea da implicación real que tén este goberno coas necesidades das parroquias e que nos reafirma na nosa idea de que para Bugallo o Pacto polo Rural é simple propaganda, unha declaración de intencións que non pretende cumprir”.

Además, la situación también afectaría al departamento de Políticas Sociais. María Rozas manifestó que “preocúpanos especialmente que quedara sen executar o 30 por cento do orzamento para bolsas de comedor, que sobraran 300.000 euros do orzamento da Ordenanza de Garantía Básica en momentos de crise económica nos que entendemos que as familias seguen tendo moitas necesidades”. A la vez, recordó que “ seguimos agardando pola execución do Plan de Sustentabilidade Turística, que se presentou en 2020 cun orzamento de catro millóns de euros para o periodo 2021-2023, e do que seguimos sen ver resultados”.