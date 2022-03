Charla sobre coronavirus a cargo de Luis Enjuanes

CONFERENCIA. O Ateneo de Santiago acolleu este luns unha conferencia do profesor Luis Enjuanes, xefe do Laboratorio de Coronavirus do CNB-CSIC, titulada Coronavirus patóxenos para as persoas: orixe, evolución e protección, na que explicou os diferentes tipos de coronavirus, facendo fincapé na súa composición biolóxica así como que “no seu xenoma codifícanse moitas proteínas, 2/3 son o motor de virus”. Ao longo da conferencia tamén explicou as taxas de mortalidade de cada un deses distintos coronavirus. ecg