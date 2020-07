Cinco alumnos del Peleteiro estudiarán el próximo curso en universidades británicas

Se llaman María, Aloia, Claudia, Nalú y Antonio, y el próximo curso ejercerán de representantes de Santiago en cinco universidades del Reino Unido. María Monterroso ha elegido Biotecnología en la Universidad de Edimburgo, donde será compañera de Aloia Iglesias, quien cursará Ingeniería Informática.

La Universidad de Warwick tendrá de alumna de Políticas, Filosofía y Derecho a Claudia Clemente. Y en la capital británica, en Londres, estarán Nalú Rodríguez, futura estudiante de Económicas y Administración y Dirección de Empresas en el King’s College London, además de Antonio Carballal, que se ha decantado por Arte y Ciencias en la University College.

Todos han sido compañeros en el Colegio Manuel Peleteiro, con formación bilingüe, y han tenido que superar un procedimiento que se alarga más de un año hasta llegar a ser admitidos. Los cinco han mostrado su motivación para estudiar esa carrera, con una redacción enviada a cada universidad, así como su valía con sus resultados académicos. A eso se le suma el certificado de inglés requerido, en este caso, el Advanced (C1), paso previo al C2 bilingüe. A ese currículo se añadieron también las valoraciones personales y académicas del colegio. Lo que no necesitan es la prueba EBAU de acceso a las universidades españolas, aunque todos ellos han decidido realizarla.

A algunos de ellos les ha motivado el cambio de cultura y la ilusión por vivir una experiencia totalmente diferente. Sin embargo, a Claudia la idea le llegó prácticamente de casualidad. Ella tenía claro que se decantaría por una carrera de la rama científica, Medicina, pero un proyecto de debate en el que participó en Bachillerato la hizo cambiar de idea. “El proyecto MEP me hizo ver todavía más claro lo que me gusta la política, los debates y todo ese ámbito”, explica. Lo que lleva a Antonio a la University College de Londres es la manera en la que está estructurada la carrera de Arts and Science: “puedo combinar las asignaturas un poco como quiera. Desde que empecé a buscar los grados en Reino Unido me fijé en este porque me gustó su diversidad. Voy a especializarme en programación informática y empresas”, adelanta Antonio.

Para Nalú Rodríguez la experiencia supondrá además un cambio con respecto a lo que estudió en Bachillerato. Pasará de la rama de Ciencias a la de Sociales: “aunque me gusta mucho, no quería dedicarme a eso. Entonces decidí elegir el grado de Económicas que es una carrera bastante genérica”. Aunque están contentos por lo que han conseguido, e ilusionados por abrir una nueva etapa, son conscientes de que el cambio será grande. “No es lo mismo que ir a estudiar a Coruña o a Madrid”, aseguran mientras repasan para la EBAU.