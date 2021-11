Compostela, como relevante centro religioso, es “objetivo yihadista de primer orden”

El director del Instituto Internacional de Criminalística Aplicada (Inica), Luis Alamancos, alertó ayer de que Santiago de Compostela es “un objetivo” yihadista “de primer orden”, ya que “es un símbolo de la cristiandad”. “Eso, desde luego, para el mundo del terrorismo yihadista es muy atractivo”, aseguró en su intervención.

En declaraciones a la prensa en Santiago con motivo del III Congreso Internacional de Criminalística Aplicada, Alamancos reflexionó sobre la importancia de que “la gente tome una serie de medidas de autoprotección” porque “pueden ser importantes para evitar atentados terroristas”. “Todos podemos ser víctimas de un atentado”, advierte.

Al respecto, opina que la población no tiene que tener la “mentalidad” que existe en Israel, pero considera que la concienciación “es muy importante”. “Sobre todo, no olvidar que el peligro sigue ahí, sea por unos grupos terroristas u otros”.

Más allá de las fuerzas de seguridad, apunta que la población puede “colaborar” para la prevención del terrorismo, como “en cualquier tipo de delito”. “A lo mejor hay que cambiar ese chip”, dice, de “ver cosas extrañas y no prestar atención”, porque es necesaria una “colaboración” con los agentes policiales.

Por su parte, el secretario general del SUP en Galicia, Roberto González, coincidió en que la prevención contra el terrorismo y la labor de la Policía y Guardia Civil “es vital”. A este respecto, resaltó que las “detenciones preventivas” en España en los últimos años están al “nivel” de las de Francia, a pesar de que “Francia sufrió muchísimos más atentados”. Una cuestión que resume el “buen trabajo” para atajar la radicalización “en fase inicial”.

Asimismo, Roberto González subraya que el SUP lleva “solicitando desde hace tiempo”, no solo con motivo del Año Santo, que “se cubran todas las vacantes de la Unidad de Policía Adscrita a la Xunta (Policía Autonómica)”, que “se encarga de la protección del Camino y seguridad a los ciudadanos aquí en Santiago”. Se queja de que “desde 2013, hace ocho años, no se convoca un movimiento”, por lo que insta “a la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, que anunció que antes de final de año podría haber un borrador”, a que se otorguen estas plazas.

Igualmente, demanda que “eleven el nivel” de la comisaría de la Policía Nacional de Santiago, de forma que “pueda tener más agentes” y determinadas unidades especializadas para reforzar la seguridad.

El secretario del SUP en Galicia cree que “es fundamental” que la capital de Galicia tenga “unidades especializadas, como sucede en la Jefatura Superior de Policía de A Coruña”, en un contexto de “conflictividad social que se espera en próximos meses e incremento de delincuencia”.

En la última jornada de este congreso, el Inica ha entregado sus galardones, las Medallas al Mérito Profesional y Académico, en un acto en la Cidade da Cultura, entre ellos al vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y al director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva.