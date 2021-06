“Con cuatro años de vida, Osventos resiste al covid, factura varios millones y da trabajo a mil personas”

A la vista de su historial, ¿cuál es la clave el éxito?

No me considero una persona de éxito ni mucho menos, de echo me sobran cosas que mejorar, en el trabajo y fuera de él. Si hay una clave, la mía se dividiría en dedicarle más horas que el reloj y en rodearme de gente más lista que yo. Cumplo ambas a rajatabla.

¿Qué es Osventos Innovación y a qué se dedica?

Osventos Innovación en Servizos S.L. es una empresa multiservicio que trabaja en muchos sectores, destacando el sector socio-educativo, la hostelería, conserjerías, gestión de personal de museos y, ampliamente, temas de política social. Recientemente, hemos abierto también una parte muy importante de ayuda a domicilio y contact center.

Todos estos servicios los llevamos a cabo en todo el territorio nacional, quedando ya muy pocas provincias en las que no estemos presentes. Además, también tenemos experiencia en otros países europeos como Portugal, donde tenemos una filial, e Italia.

¿Cuál es la vocación que tiene la empresa?

La vocación de la empresa se divide en dos partes igual de importantes. La primera es un espíritu de aplicar soluciones tecnológicas innovadoras a servicios tradicionales. La segunda es, claramente, nuestro cliente objetivo, que no es otro que el sector público, ya sean ayuntamientos, instituciones autonómicas, ministerios, cabildos...

¿Cuál es el camino para poder abarcar un abanico tan amplio y diferente de servicios?

Trabajar con la Administración requiere un alto grado de solvencia y, para tenerlo, has de ir paso a paso. Comenzamos con trabajos de cuantías monetarias muy pequeñas, con vistas a ir obteniendo esa solvencia y ahora poder llegar a concursos grandes.

El objetivo final es el de lograr un crecimiento sostenido y afianzarnos en aquellos proyectos en los que podamos aportar calidad y diferenciarnos.

¿Qué importancia daría usted al desarrollo y evolución tecnológica en la compañía?

La innovación y la tecnología tienen un peso importante y exponencial: cada vez gestionamos más proyectos, y ya son más de cien. Esto requiere una gran dedicación, pero también nos permite gozar de recursos para poder innovar e implementar soluciones tecnológicas.

Un ejemplo, sin ir más lejos, es la colaboración que hacemos con Traceus y su app “bat on route”, que básicamente gestiona en tiempo real donde están los niños de camino al colegio, permite cambiar sus paradas, avisa a los padres de cuando entran al centro escolar o a que hora aproximada llegan a su parada.

Actualmente dan ustedes trabajo a 1000 personas. ¿Es una plantilla estable?

Inexorablemente, nuestra plantilla depende del número de proyectos a gestionar y de su duración. Precisamente, ahora mismo, terminamos en breve varios proyectos de gran calado que están ajustados a la época escolar. Previsiblemente, va a bajar el número de empleados en nómina (y la facturación, claro), pero ahí está una de nuestras fortalezas y grandezas, ya que prácticamente vamos a contratar a un número similar de gente para la campaña de verano. Esa capacidad de adaptación y de gestionar la estacionalidad es muy difícil de lograr, y, en mi opinión, nos hace especiales y diferentes.

De todos ellos, señor Negreira, ¿cuál es su proyecto favorito?

(Se rié). Es una de las preguntas más habituales que me hacen y siempre doy dos respuestas.

La primera: mi hijo. La segunda: el siguiente.

Digámoslo de otra manera, nombre un proyecto del que guarde un especial recuerdo a nivel personal.

Uno de mis primeros proyectos, el cual aún gestiono, es el aula CemiT de Ames. Lo cierto es que es un proyecto muy especial por varios motivos, entre ellos, que en esa gestión conocí a José Miñones, con el que, siendo alcalde, trabajé codo con codo y del que guardo un gran recuerdo. Ya lo hice a nivel personal, pero aprovecho para desearle lo mejor en la nueva aventura que ha emprendido, que no es menor.

Por su trabajo, tendrá mucha relación con los entes políticos y los distintos partidos. ¿Tiene la impresión de que se trabaja mejor con alguno en especial? ¿Son relaciones laborales sencillas?

Efectivamente, en función del servicio se suele tener más o menos relación con técnicos (funcionarios) y con políticos. Nosotros trabajamos para instituciones y para la ciudadanía, no para partidos. Sinceramente, no hay preferidos. Todos exigen un nivel alto, todos quieren lo mejor para los usuarios/as y todos pagan. Personalmente, nunca he vivido un caso en el que no se cumplan estas tres condiciones.

Y, ¿alguna vez lo han tentado con cambiar de bando? Es decir, para participar como asesor o formar parte de un grupo político. Mójese.

No tengo problema en contestar con sinceridad. Esta situación se ha dado en varias ocasiones. Tengo un pasado en la consultoría y la negociación, y trabajo con la administración pública. Entiendo que, en distintos momentos, ha sido un perfil interesante para distintos grupos políticos, pero estoy muy a gusto con lo que hago y trabajo para todos, ganen o pierdan elecciones. Creo que me va mejor así, ¿no? (se ríe).

¿Hay otros sectores o posibilidades laborales en las que tenga especial interés?

Siempre me ha gustado la docencia, no se me da mal explicar, no tengo problema en hablar en público y he hecho alguna cosilla sin demasiada importancia. A pesar de mi respuesta anterior, la política me gusta, pero no me veo a día de hoy. Quizás en un futuro, pero creo que solo podría hacerlo para un sitio que me llena y que amo, como es Santiago de Compostela, mi casa de siempre.

Con una edad muy corta, forma usted parte de la directiva de su empresa. ¿Cuál es el secreto?

El secreto es que no hay secreto. Mi caso fue el del chico que tuvo suerte de llegar de los primeros. Hice una entrevista muy buena a las 7 de la tarde, y me fui con las llaves del despacho para abrir al día siguiente a las 8 de la mañana y un contrato indefinido. Tengo la suerte de ser feliz con mi trabajo, y de que la gente que me rodea confía en mí ciegamente. Yo siempre digo que soy uno más, no me canso de repetirlo, en Osventos da igual quien seas, todos hacemos los cafés, los recados, la gestión de proyectos, nóminas... Obviamente existe un reparto de tareas, pero tenemos una estructura muy transversal, y casi siempre puedes ver a unos compañeros enseñando cosas a otros.

Para terminar, ¿cuáles son las perspectivas actuales de negocio de Osventos en tiempos de Covid?

Nuestra suerte ha sido que muchos proyectos han continuado durante la época más dura de la pandemia. Aun así, hemos gestionado bien los que pararon y, a pesar del tremendo mazazo que ha supuesto para las previsiones y la actividad económica en general, hemos sobrevivido. No es exagerada la expresión sobrevivir, es la realidad y es mucho haberlo logrado. Ahora parece que avanzamos bien, así que esperemos que continúe esta tendencia.

Entrevistarlo no ha sido nada sencillo, y nos ha comentado varias veces que no le gusta la exposición pública. Por ello, ¿quiere aprovechar la ocasión para mandar algún mensaje por si esta es la última?

Solo quiero aprovechar la ocasión para mostrar mi admiración al colectivo sanitario, a los repartidores/as que hacen mil horas y se empapan, a los maestros/as que arriesgan su salud cada día en clase, que decir de los hosteleros/as... De forma muy personal, agradecer a una abogada que me ayuda mucho en mi día a día, y a papapaco y mamamari, por haberme educado y maleducado en las medidas justas.