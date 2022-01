Concierto de la Banda dedicado al Camino

primitivo. En el marco del ciclo II Rutas e sinfonías de la nueva temporada de los Camiños Sonoros, la Banda de Música Municipal de Santiago ofrecerá hoy el espectáculo O Camiño Primitivo, dedicado a la que posiblemente es la primera ruta de peregrinación del Camiño de Santiago, tal y como indicaron fuentes de la orquesta, que actuarán a las 12.00 horas en el teatro Principal, donde ofrecerá una selección de piezas de Antón Reicha, Rupert Chapí y Xoan Montes. “Neste contexto, o programa musical configúrase co repertorio histórico máis primitivo escrito para banda”, señalan. Las entradas son gratuitas, previa adquisición obligatoria para el acceso a causa del control de aforos. “Os billetes poden adquirirse, de xeito gratuito, na web compostelacultura.gal ou no despacho de billetes do Teatro Principal o día do espectáculo desde unha hora antes de comezo do mesmo”. El programa incluirá piezas de Anton Reicha, como la escrita en el 1815 Musique pour celebrer la memoire des hommes grands et des grands events, una de las primeras sinfonías de gran formato escritas para banda; mientras que de Chapí, conocido por sus zazuelas, se podrá escuchar la Fantasía Morisca La Corte de Granada. El programa concluirá con una de las primeras obras gallegas de envergadura, la de Xoan Montes titulada Sonata Gallega Descriptiva A Sega. t. m