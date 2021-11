Conferencia de Juan Gestal sobre o Covid

ateneo. Este luns, 22 de novembro, ás 20.00h o Ateneo de Santiago ten programada na Rúa do Vilar, 19, unha conferencia, organizada pola Sección Ciencia, Tecnoloxía e Medio Ambiente, titulada Erros e éxitos na xestión da Pandemia de COVID-19, que estará impartida por Juan Gestal, profesor emérito de Medicina Preventiva e Saúde Pública da USC. Dende o comezo da Covid no noso país fomos testemuñas das numerosas medidas que tomou o goberno central e as comunidades para poder frear os diferentes gromos de contaxios. ecg