Confirman el repunte del consumo de heroína y jeringuillas en Santiago

En las décadas de los 80 y 90 fueron muchas las localidades gallegas que sufrieron la lacra de las drogas, en concreto de una muy peligrosa: la heroína.

Santiago no escapó, ni mucho menos, a esta macabra moda y fueron muchos los jóvenes que cayeron en las redes de esta dañina sustancia. Daba igual que no se tuvieran recursos o que se perteneciera a una familia acomodada, el riesgo era el mismo para todos. Y fueron muchos los que no vivieron para contarlo.

Pandillas enteras acabaron bajo tierra por la adicción a este opiáceo y un lugar tan emblemático y visitado hoy en día como la plaza de A Quintana acabó convirtiéndose en un sitio a evitar, porque era el punto donde muchos de esos toxicómanos pasaban las horas e increpaban a la gente, en busca de efectivo para poder inyectarse una nueva dosis.

Esa época pareció quedar atrás y llegaron otras drogas, como las sintéticas o la cocaína, que parecieron destronar para siempre al caballo. El consumo de las primeras, también peligroso, estaba más relacionado con el ocio, y por lo general era más puntual, durante los fines de semana, aunque, claro está que también provocaba serios problemas de adicción y de otros tipos, y poco a poco se dejó de hablar de la heroína.

Sin embargo, esta droga tan destructiva parece que está de vuelta en Compostela. Así lo confirmó ayer a EL CORREO GALLEGO la concejala de Políticas Sociales, Mila Castro, quien afirmó “que desde hace dos años hay un repunte del consumo de heroína en Santiago, que es generalizado en muchas ciudades españolas”.

La edil añadió que “no es nada nuevo y no tiene su origen en el confinamiento. Ya estaba ocurriendo antes”, señaló. Mila Castro confirmó “que aparecen jeringuillas más a menudo y que es un problema focalizado en algunos barrios de la ciudad”, dijo. Asimismo, insistió en que el Ayuntamiento se mantiene vigilante sobre esta cuestión y quiso mandar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, sobre todo, a los vecinos que tienen que convivir a diario con ese tipo de situaciones. “Santiago es una de las ciudades más seguras. Es cierto que las personas que conviven en su barrio con ese problema se sienten inseguras, pero nosotros vamos a hacer todo lo posible para controlar esas situaciones”, insistió la concejala.

El departamento de Seguridad Ciudadana y la Policía también están trabajando en este terreno con el objetivo de minimizar el problema.

VARIOS MOTIVOS DE ESTE INCREMENTO. Una de las razones del aumento del consumo del caballo es, según los expertos, que su precio es más reducido que el de otras sustancias y que en los últimos años las mafias incrementaron sus producciones de heroína. Además, también se utilizan en cócteles con cocaína u otras drogas.