Conxo verá restringido el tráfico tras la conclusión del ‘pequeño Obradoiro’

Las obras incluidas en el plan de mejora e integración paisajística de la entrada del Camino Portugués en la capital gallega encaran ya la recta final, con el objetivo de que estén finalizadas en el mes de abril, si bien dependerá, indican desde la Consellería de Infraestruturas, de las compañías de servicios. En el marco de estos trabajos, la actuación estrella es la construcción, en el Campo de Conxo, de un “pequeño Obradoiro”, tal y como ha sido bautizado. La intención, apuntaron desde el Gobierno gallego, “é dotar a este barrio compostelán dunha zona emblemática de acollida e desfrute de peregrinos e veciños, que disporán da súa pequena praza do Obradoiro”. En los últimos días ya se ha avanzado la colocación de las losas de granito en la plaza de Santa María. La intención es configurar un gran recinto, homogéneo y continuo y unificar “o nivel das dúas entradas principais do mosteiro, a da igrexa e a do hospital”. “Configúrase unha praza que se estende ata o centro social, a escola infantil e centro de saúde”, describen desde la Xunta.

Asimismo, en el marco de las actuaciones que están en marcha en toda la zona, se reordenarán las áreas de carga y descarga y la parada del autobús, y se incorporará mobiliario urbano: “O pavimento será homoxéneo e se estenderá ata os rueiros veciños”.

Estas son algunas de las líneas maestras que definen el proyecto de mejora e integración paisajística del Camino Portugués, que supondrá una ambiciosa reordenación de la Ruta Xacobea en el núcleo de Conxo de Abaixo, “mellorando a visual do peregrino ao longo da traza do Camiño e reducindo o tránsito de vehículos entre a glorieta coa SC-20 ata a rúa da Escurridía”.

Ya fuera de este entorno, se está interviniendo en la sección de la rúa Benéfica, donde ya ha finalizado el trabajo de hormigonado, para asegurar un paso mínimo de tres metros para el tránsito de peregrinos, “configurándose unha senda na que se disporá novo arborado”.

En cuanto al tráfico, se restringirá la circulación en la gran plaza del monasteiro de Conxo en el sentido de subida, salvo para el autobús urbano y residentes. Las actuaciones en la entrada del Camino Portugués, que cambiará su imagen totalmente, se completarán con los trabajos correspondientes al trecho entre la calle de A Escurridía y Ponte Vella.

El proyecto incluye, además, la renovación de pavimentos en la Travesía de Torrente y también en las calles adyacentes al Camino de Conxo de Abaixo. También forma parte del plan en marcha el nuevo aparcamiento situado en las inmediaciones del centro de salud de Conxo, con capacidad para 82 plazas, cuatro para personas con movilidad reducida, y permite compensar y aumentar las plazas que hasta la ejecución de las obras de acceso de los Caminos a la ciudad había en el Campo de Conxo. Asimismo, de modo complementario, también dará servicio al centro de salud y a otras instalaciones como el cementerio, la Agencia Gallega de Innovación o el centro sociocultural.