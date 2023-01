Críticas de los dueños de Viviendas de Uso Turístico por una regulación que favorece a los multipropietarios

urbanismo. Los propietarios de Viviendas de Uso Turístico de Santiago siguen en pie de guerra por la nueva regulación que se intentará aprobar definitivamente en esta primera mitad de año. Tras los cruces de declaraciones entre Raxoi y los dueños de este tipo de inmuebles por la posible modificación del PXOM, en la entrada de 2023 siguen los enfrentamientos entre ambas partes.

En esta línea, el ente de responsables de VUT critica que la normativa que se pretende sacar adelante, además de permitir el aumento de estos alojamientos, favorece a los multipropietarios por encima de las familias que cuentan con un solo apartamento.

“Nas antípodas da moralidade sitúanse os deseñadores ou copiadores da modificación que penaliza aos pequenos propietarios, a meirande parte dos posuidores dunha única VUT, mentres que favorece aos que teñen once. Isto é contrastable, pódese consultar no REAT de Turismo da Xunta: hai propietarios de once vivendas, todas elas rexistradas na mesma data (xaneiro de 2020) e todas elas situadas en plantas baixas e primeiras plantas”, critican desde la asociación, tras analizar los datos públicos de inmuebles actuales en la ciudad.

“Descoñecemos e ademais non é do noso interese quen é o propietario, non sabemos se estas VUTs teñen licenza municipal, ignoramos se recibiron a carta de cese de actividade, pero intuímos que ningún multipropietario vai ter problemas neste sentido”, mantienen.

Por todo ello, se sienten muy indignados con la postura de Raxoi, dejando de lado, aprecian, a quinientas familias de la capital gallega. Asimismo, quisieron poner el acento en las acusaciones recibidas en su día del Gobierno municipal, señalando que las VUTs generaban inseguridad en las comunidades de vecinos, cuando, a tenor de los últimos sucesos, los problemas derivan de otras causas. ecg