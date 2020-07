Cum Laude para un jordano por una tesis sobre el Observatorio Ramón María Aller

Santiago. La Facultad de Filosofía de la USC acogió el pasado día siete de julio el acto de defensa de la tesis doctoral The Evolution of Optical Instrumentation, Laser Technology, and Scientific Thought in Astronomy: the Ramon Maria Aller Astronomical Observatory Activities and Arab Astronomy, elaborada por Hatem Abdullah Hamdan Al-Ameryeen y dirigida por el profesor José Ángel Docobo Durántez, catedrático de Astronomía y director del Observatorio Astronómico Ramón María Aller de la USC. Actuó como tutor el catedrático de Filosofía Marcelino Agís Villaverde. El doctorando jordano, luego de su brillante exposición, recibió por parte del tribunal la máxima calificación de sobresaliente Cum Laude. El tribunal que evaluó el trabajo de Hamdan estuvo compuesto por los profesores Fernando Ponte Hernando (titular de Historia de la Ciencia en la USC), Bertha Gutiérrez Rodilla (catedrática de Historia de la Ciencia en la Universidad de Salamanca), y Antonio Elipe Sánchez (catedrático de Matemática Aplicada y presidente de la Academia de Ciencias de Zaragoza). El jurado valoró muy positivamente el excelente trabajo del ya doctorado. ECG