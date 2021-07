Desarrolla el IDIS una técnica ‘low cost’ y rápida para detectar COVID

Un proyecto de investigación sobre el COVID que se llevará a cabo en el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS) será financiado con 30.000 euros por la Fundación Mutua Madrileña, que en su XVIII Convocatoria Anual de Ayudas a la Investigación en Salud ha concedido dos millones de euros a 27 estudios y ensayos clínicos dirigidos a la mejora de los tratamientos médicos que se desarrollarán en diferentes centros de investigación de toda España.

El estudio gallego, que dirigirá el doctor Alberto Gómez Carballa del grupo de investigación en Genética, Vacunas e Infecciones en pediatría (GENVIP), tratará de desarrollar y validar una nueva prueba diagnóstica basada en la detección del SARS-CoV-2 más competitiva que las actuales, tanto en términos de invasividad, pues utilizará muestras de saliva; como de rapidez, pues se confía en que el tiempo de espera de los resultados sea de 30 minutos. Lo hará prácticamente sin necesidad de equipamiento específico y a bajo coste.

La técnica se basa en el sistema CRISPR/Cas12, que se emplea actualmente como herramienta de edición así como para la detección in situ de ADN/ ARN gracias a su precisión y especificidad. Dos de sus desarrolladoras fueron galardonadas con el Nobel de Química en 2020.

“Dado que es una metodología que no requiere de material ni equipos sofisticados y es de muy bajo coste, podrá implementarse en diferentes escenarios y puntos de atención, así como en países más desfavorecidos económicamente. Por último, dado que la muestra en la que se van a llevar a cabo las pruebas será la saliva se convierte en una prueba con un procedimiento no invasivo y con capacidad de auto-recolección de la muestra, facilitando su obtención sobre todo en determinados grupos de pacientes como pueden ser niños, y que además no necesitaría ser recogida por personal especializado o entrenado”, señala el investigador.

Entrega de las ayudas. La entrega de la XVIII Convocatoria de Ayudas a la Investigación en Salud se celebró en Madrid, en el Auditorio de Mutua Madrileña, en un acto presidido por el presidente del Grupo Mutua y su fundación, Ignacio Garralda; el presidente del Comité Científico de la Fundación Mutua Madrileña, el doctor Rafael Matesanz; y el que fuera jefe del Servicio de Microbiología y Enfermedades Infecciosas del Hospital Gregorio Marañón, el profesor Emilio Bouza. Los tres estuvieron acompañados por los investigadores principales de los estudios que han recibido ayudas.

Con esta convocatoria, que este año celebra su decimoctava edición consecutiva, la Fundación Mutua contribuye económicamente con la investigación médica de calidad que se hace en España y fomenta la figura del joven investigador, favoreciendo la realización de estudios presentados por personas de menos de 40 años.