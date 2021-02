Desde casa a cualquier parte con 'MundoSinRumbo': el canal de viajes y naturaleza compostelano

El canal surgió hace año y medio, a raíz de un viaje en bicicleta por el norte de España. Mientras lo estábamos planeando, se nos ocurrió que podríamos grabarlo para tener un recuerdo, sin la intención de subirlo a internet después. Una vez terminado el viaje, en el momento en el que nos pusimos a montar los vídeos, nos dimos cuenta de que eran bastante entretenidos y de que podría resultar interesante colgarlos en la red, ya que seguíamos a varias cuentas de viajes en Youtube que hacían cosas muy parecidas y que nos gustaban mucho.

Qué podéis contarnos acerca de vuestra formación en el ámbito de las redes? Y acerca de vuestros conocimientos sobre el mundo de la naturaleza?

En cuanto a la formación en el mundo de las redes sociales y la edición, ninguno de los dos tenemos estudios como tal en ese ámbito. Los primeros vídeos subidos al canal están grabados con el móvil y editados de forma muy sencilla; pero, a base de prueba y error, hemos ido aprendiendo a hacer ediciones más preparadas y poco a poco tratamos de ir profesionalizando el contenido.

Melina: Con respecto a lo segundo, desde pequeña siempre me encantó la naturaleza y desde hace tiempo tengo claro que me quiero dedicar a algo que me permita combinar el pasar tiempo en ella con poder divulgar y concienciar sobre la importancia de conocerla y respetarla. Es por ello que actualmente curso estudios de educación y control ambiental.

Juanpe: En lo que a mí respecta, desde que tengo uso de razón, me siento en casa en la naturaleza; y realmente lo estoy. Mi formación no ha sido otra que combinar el pasarme los días en el monte con numerosas lecturas y viajes, siendo ambas grandes escuelas. También he particiado en numerosas actividades de conservación de fauna y gestión forestal. Todo esto me llevó a estar cursando actualmente mis estudios de gestión del medio natural.

En varios de vuestros vídeos y fotos podemos observar muchos paisajes y zonas preciosas del relieve español, podríais decirnos cuáles han sido los que más os han gustado?

En general, no podemos escoger un único lugar como nuestro favorito porque desde que empezamos los viajes hemos llegado a ver muchos sitios impresionantes.

Melina: Si tuviera que escoger uno en concreto, diría los Picos de Europa, ya que ese fue nuestro primer destino tras un viaje largo de 8 días en furgoneta y que, además, me inspiró para comenzar a fotografiar la naturaleza y despertó mi pasión por las montañas y las rutas.

Juanpe: En mi caso, creo que me decantaría por los Pirineos Occidentales. El momento en el que, tras un mes de viaje en la que fue mi primera ruta en bicicleta por todo el norte de España, llegué hasta un puerto de montaña llamado “col de Bagargi”, no pude evitar emocionarme tras ver todo el paisaje que se mostraba ante mí.