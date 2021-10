El ‘afortunado’ indiano, robado y asesinado en el Paseo de la Herradura

Los asesinos confesos del crimen de la Herradura pasaron por un largo proceso judicial hasta la resolución de la sentencia. Fue un caso donde la opinión pública siguió, poco a poco, marcando el destino de la pareja condenada, en un principio a pena de muerte. Ha pasado más de un siglo desde que el asesinato de Ángel María Lorenzo Ozores conmocionó a la ciudad compostelana y que mantuvo en vilo, hasta el año 1904, a todos los habitantes que estuvieron pendientes de los avances, de las declaraciones de los testigos, y en concreto, de la confesión y condena de los asesinos protagonistas de esta tragedia.

Fue así como el pueblo de Santiago esperaba el resultado final que se celebró en la Sala de lo penal de la Audiencia Provincial de A Coruña, la mañana del 20 de abril de 1902, y que terminó con las sesiones 13 y 14, no pocas, pero necesarias para poder poner fin y condena a un duro asesinato.

Ramón Sánchez fue el primero en declarar ante el juez Mazaira, haciéndolo a continuación uno de los trabajadores del hotel donde se hospedaba la víctima y su compañero, así como otro trabajador del restaurante donde comieron y desde el que ya no se supo nada más del señor Lorenzo.

Al día siguiente acuden a declarar la pareja sospechosa. Primero lo hace Manuela. Delcaró que en la hora a la que ocurrieron los hechos no se encontraba en la zona, si no en su casa, aunque terminó incurriendo en contradicciones. Por su parte, Celestino da la misma versión que Manuela. Él también termina entrando en contradicciones dentro de su versión pero afirmó que su mujer, Manuela, no era prostituta.

El juez prepara una rueda de reconocimiento de los supuestos criminales con los testigos presenciales de alguno de los capítulos de aquella oscura noche.

Manuela fue identificada por uno de los testigos que la señala como una mujer que propuso, con anterioridad y a otros hombres, mantener relaciones sexuales. Por otra parte, fue después de este proceso, el día 29 de abril, El Eco de Santiago ya aporta los nombres de los autores del crimen.

Celestino y Manuela continuaban en la cárcel de Santiago, pero esta vez ya con el sumario encima de sus cabezas.

Tras un juicio con todas las pruebas testificales, además de el encuentro de pruebas materiales como unas botas manchadas de sangre en casa de la pareja, fueron condeanos a pena de muerte.

Según explica el diario El Norte de Galicia “pídese para ambos procesados la pena de muerte y se propone como prueba de 60 testigos y dos peritos químicos que respondieron sobre las manchas de sangre encontradas en los reos.

Tras esta sentencia, la opinión pública consideró que la pena de muerte no era justa, y lo mismo hizo el Concello de Santiago, quien no paró hasta conseguir un indulto que los sacara de la condena a muerte. De esta forma, fue en 1904 cuando a la pareja se la condenó a cadena perpetua.