El alumnado pide que se les escuche

“Somos como un barco a la deriva”

Adrián Pérez Moliner estudia Administración y Dirección de Empresas, y ahora, que está a un TFM de graduarse, puede decir con confianza que “la USC prima más la cantidad que la calidad de su enseñanza”. “Por sus alumnos se preocupan más bien poco” sentencia, y hace referencia al caso particular del docente Luciano Méndez, que fue criticado numerosas veces por el alumnado “y hasta que no salió en los medios y se hizo viral no se tomaron medidas”.

Pero sus quejas no se centran sólo en una cuestión tan puntual como esta, y van desde el propio temario de las asignaturas y cómo se imparten “demasiado enfocadas en el material docente pero con discrepancias con respecto a la realidad social y laboral”, hasta el funcionamiento del servicio de correo electrónico que, según explica, hace que a veces no le lleguen los mensajes a los profesores.

Estando a punto de finalizar la carrera, opina que la USC debería ayudar más en la orientación profesional, algo se hace a través de las prácticas, cuenta, pero que no es suficiente. “Somos un barco a la deriva”, lamenta.



“Hay cierto pasotismo a la hora de informar”

“Se nota qué profesores tienen más experiencia”, comenta por su parte Juan Aceiro, que está actualmente cursando su segunda carrera, Ciencias Políticas. “Los veteranos dominan más la materia”, explica, “pero los profesores más jóvenes o doctorandos están más abiertos a otros enfoques y hacen que las clases rompan un poco la rutina”.

Con todo, su experiencia en términos de la docencias es positiva, y el profesorado siempre ha respondido las cuestiones pertinentes. Aún así, nota “algo de pasotismo” por parte de la institución universitaria en si misma, sobre todo a la hora de informar sobre servicios que podrían interesar a los alumnos más allá de lo estrictamente relacionado con la carrera o “incluso en el tema de las becas, que parece que a veces hay cierto silencio intencionado”.

Además, en su opinión, “la USC debería involucrarse activamente” en la orientación profesional. “Este va a ser mi último año y precisamente tengo una asignatura sobre iniciación en el mundo laboral, pero esto es algo que no he visto en otras carreras”