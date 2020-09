El amor bien entendido

es muy común en nuestra sociedad el defender el derecho a la libertad de expresión. De acuerdo con esto, no soportamos el que haya personas corruptas, y quizás nada impediría que analizáramos críticamente su comportamiento. Sin embargo, cuando vamos un poco más allá, y se trata de ser fieles a principios de tipo humano cristiano, entonces fácilmente decimos que eso es cosa de cada uno. No digamos si se trata de algo de tipo meramente espiritual. Esa postura es semejante a la respuesta de Caín, cuando el Señor le preguntó por Abel: ¿Sois acaso yo el guardián de mi hermano?

La 1ª lectura de la Misa de esta tarde y de mañana recoge las palabras del Señor al profeta Ezequiel. A él lo pone como atalaya en la casa de Israel. De este modo, si él da la alarma de parte de Dios al malvado, diciéndole que no actúe así, aunque el malvado actúe mal, Dios le pedirá cuentas al malvado, pero no al profeta. Sin embargo, si el profeta no le dice nada al que obra mal, y le deja actuar a su antojo, el Señor le pedirá cuentas al malvado y al propio profeta.

San Pablo les dice a los Romanos que, en las relaciones con los demás, lo verdaderamente importante es el amor. Quien ama de verdad, cumple la Ley. En efecto, los mandamientos se resumen en “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. Como si amamos al prójimo no le hacemos daño, quien de verdad le ama, cumple la Ley.

San Mateo recoge palabras de Jesús, que intentan regular el trato entre los miembros de cualquier grupo, nunca totalmente independiente de la comunidad. Esto se vuelve hoy para nosotros muy importante. Somos dados en extremo a comentar en público lo que nos acontece con alguna persona. Sin embargo, ese modo de proceder lleva consigo la satisfacción propia y de otros, y el poco provecho del interesado. Jesús nos dice que, si alguien ha actuado mal, que se lo indiquemos al interesado a solas; que, si no nos hace caso, busquemos un árbitro entre los dos; y que, si tampoco vale así, se lo digamos a la comunidad, por si nos ayuda a resolver el problema; pero el primero a quien se lo debemos decir, es al interesado.