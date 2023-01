El arzobispo agradece al papa emérito su cercanía y reflexión sobre Europa

La Catedral de Santiago acogió ayer una misa de réquiem por el eterno descanso del papa emérito, Benedicto XVI, fallecido el pasado 31 de diciembre a los 95 años en la Ciudad del Vaticano, en la que el arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, ha agradecido su visita en 2010 coincidiendo con el Año Santo.

“La Iglesia en Santiago sabe del afecto y de la cercanía pastoral que Benedicto manifestó en su visita pastoral, dejándonos una reflexión serena sobre la peregrinación, sobre Europa y sobre el compromiso cristiano de la Iglesia en España y de nuestra iglesia que peregrina en Santiago de Compostela”, rememoró en un acto al que asistieron el delegado del Gobierno de España en Galicia, José Miñones, el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, y el general de división Juan Francisco Arrazola Martínez, jefe de la Fuerza Logística Operativa, entre otras autoridades.

Concelebraron con el titular de la Mitra compostelana su obispo auxiliar, monseñor Francisco Prieto; y el arzobispo emérito de Tánger, monseñor Santiago Agrelo; además de numerosos miembros del Cabildo metropolitano y del clero diocesano de Santiago,

Coincidiendo con la Misa del Peregrino de las 12.00 horas, el arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, presidió el funeral en el que destacó a Benedicto XVI como “un gran intelectual” y “un gran pastor de la Iglesia”.

Además, en la homilía, el prelado señaló que el papa emérito “supo mirar lejos y en profundidad, afrontando situaciones complejas siempre con una lectura creyente de la realidad”. “Proclamó que Dios no es un rival del hombre, que la religión no dificulta el desarrollo de los dones naturales y que la fe no lucha contra la razón”, resumió.

Del mismo modo, el eclesiástico definió a Benedicto XVI como “un humilde trabajador en la viña del señor” que, añadió, “tenía la carismática y atractiva sencillez que inspiraba siempre bondad, cercanía y calidez”.

Asimismo, monseñor Barrio recordó la visita del papa emérito a Santiago el 6 de noviembre de 2010. Sobre ella, reflexionó que Benedicto “hablaba al corazón” y “sin perder fuerza su discurso teológico”. En esta línea, aseguró que le oyeron hablar “sobre los problemas que afectan a la Iglesia y a la sociedad” y que indicó que “la fe en Jesucristo da sentido y profundidad a la vida del hombre”.

Monseñor Barrio también destacó que el pontífice estaba convencido de que “rebajar las exigencias del Evangelio es rebajar al ser humano”.

Este motivo, continuó, “le dio fuerza para vivir la pasión por la verdad, siguiéndola y poniéndose a su servicio para dar esperanza a nuestro tiempo”. “Esta fue su gran preocupación e inquietud: dar esperanza a nuestro tiempo”, describió. De su visita a la capital gallega, el arzobispo de Santiago también afirmó que “se admiró contemplando el Pórtico de la Gloria”, por lo que el prelado se mostró seguro de que “el Apóstol Santiago también le habrá acompañado hasta el pórtico definitivo de la gloria para poder ver cara a cara a Dios”.

EN OTRAS CIUDADES DE ESPAÑA. Al menos quince catedrales españolas celebraron ayer misas en memoria del papa emérito Benedicto XVI. En Madrid, el cardenal arzobispo, monseñor Carlos Osoro, presidió una misa funeral por el papa emérito en la catedral de Santa María la Real de la Almudena, a la que asistió el alcalde de la capital de España, el popular José Luis Martínez-Almeida.

Mientras, en Barcelona, la Sagrada Familia, basílica que consagró el propio Benedicto XVI en noviembre de 2010, también acogió una misa por la tarde. En Valladolid, el arzobispo Luis Argüello presidió el funeral diocesano en la Catedral, junto al arzobispo emérito, cardenal Ricardo Blázquez. También en Toledo, el arzobispo monseñor Francisco Cerro Chaves ofició este sábado en la Catedral Primada la santa misa de funeral por el alma de Benedicto XVI; al igual que lo hizo la la Catedral de Pamplona, que acogió una misa funeral por Benedicto XVI oficiada por el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, monseñor Francisco Pérez, que dio las gracias por “la entrega generosa y fiel” del pontífice emérito.

En Roma, el funeral de Benedicto XVI se celebró este jueves en la Plaza de San Pedro del Vaticano, y fue presidido por el papa Francisco, quien destacó el importante papel del papa alemán. También asistió monseñor Barrio.