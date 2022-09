El BNG pide celebrar los cien años del Seminario de Estudos Galegos

Santiago. La portavoz municipal del BNG, Goretti Sanmartín, mantuvo un encuentro con el rector de la USC, Antón López, para presentarle una iniciativa que va a proponer en el Pleno y que debe contar con la colaboración estrecha de la USC. Se trata de la conmemoración de una de las efemérides más importantes que va a ocurrir en 2023, la fundación del Seminario de Estudos Galegos, “unha institución que quixo poñer en valor todos os aspectos da cultura galega que estaban ausentes dos estudos universitarios e, realmente, a conformación dun grupo ao que se van unindo a intelectualidade galega, as Irmandades da Fala e a Xeración Nós; as persoas creadoras do ensaio en lingua galega cunha investigación de alto nivel”.

La iniciativa del BNG aboga por la elaboración de una programación específica -por parte del Concello, la USC, el Museo do Pobo Galego y asociaciones culturales- sobre esta institución impulsora de los estudios científicos y de la investigación en Galicia y en Santiago, en particular. En este sentido, Goretti propone la colaboración del Concello con aquellas iniciativas que ponen en valor y rinden el homenaje merecido a las figuras de esta etapa, así como la promulgación, con la implicación económica precisa, de iniciativas investigadoras y artísticas como exposiciones y rutas por Santiago que singularicen el espacio y que lo relacionen con la investigación científica. Apuesta, también, por crear un premio de investigación científica para nuevos grupos relacionados con Galicia en cualquiera de las disciplinas científicas, que sea un homenaje a la labor desarrollada por el SEG.

Señala la portavoz del BNG que “hai 100 anos que a cidade de Santiago, sede do Seminario de Estudos Galegos, era tamén sede da capital científica dunha Galiza con futuro representada nesa xeración de profesorado e de universitarios e universitarias que iniciaron novas liñas de investigación sobre o país e desde o país”. Por ello, añade, “hai que dar a coñecer o papel das investigadoras que formaron parte do SEG, pioneiras na ciencia en Galiza como Dolores Lorenzo Salgado, Amparo Aranga, entre outras” y visibilizar “o testemuño de mulleres desa época como Olimpia Valencia ou María Tobío”. ecg