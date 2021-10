El BOP da luz verde a la puesta en marcha de los dos multamóviles

Santiago. El Boletín Oficial de la Provincia publicaba ayer la aprobación de la puesta en marcha de los multamóviles en Santiago, uno de los últimos trámites antes de que estos dispositivos entren en funcionamiento en la capital gallega. Por el momento, los vehículos de control de estacionamiento continúan realizando pruebas y están circulando por la ciudad tanto de día como de noche, para comprobar que el mecanismo es igual de preciso en horario nocturno.

Por ahora siguen sin sancionar a los conductores, puesto que se están realizando diversos trámites, como por ejemplo, la publicación en el Boletín Oficial del Estado. Además, según indicó Muíños, también tendrán que pasar por la junta de Gobierno local antes de empezar a multar.

De igual modo, el edil insistió en “que antes de que empiecen a sancionar se dará de margen una semana, en la que estarán circulando en pruebas, para informar con tiempo a los ciudadanos de cuándo empiezan a multar”, señaló. Por ahora, los agentes de la Policía Local están realizando pruebas con ambos coches para calibrar correctamente las cámaras y que no se produzcan errores al leer las matrículas. Asimismo, tienen que calcular qué margen de gracia se estipula para las zonas de estacionamiento de solo quince minutos, puesto que no se va a sancionar al cuarto de hora exacto, pero hay que ver qué tiempo se estipula, aunque el edil no quiso ser más preciso.

Por otro lado, están realizando pruebas en puntos que se encuentran en circunstancias especiales, como por ejemplo calles que están en obras o en las que las plazas de residentes están inhabilitadas temporalmente, para que no se multe a los vehículos que aparcan en otros espacios debido a los trabajos en marcha.

De momento, los efectivos de la Policía Local se están adaptando muy bien al manejo de estos automóviles y no están teniendo ningún problema con su uso.

Los dos coches se centrarán fundamentalmente en vigilar las zonas de residentes de Santiago, en barrios como la Almáciga y Vite, entre otros, puesto que el Ayuntamiento lleva bastante tiempo recibiendo las quejas de muchos usuarios de la denominada zona verde, que se están encontrando sus plazas constantemente ocupadas. ECG