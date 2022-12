El cambio del PXOM para las VUT supera un nuevo trámite

El Pleno de Santiago sacó adelante ayer, por mayoría absoluta, la aprobación provisional de la modificación puntual del Título III del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). A pesar de las discrepancias por el contenido del documento, Raxoi consiguió superar este nuevo trámites gracias a los votos a favor de Compostela Aberta, acuerdo indispensable que deberá mantenerse para la aprobación definitiva del plan que pretende limitar la invasión de Viviendas de Uso Turístico (VUT).

Esta modificación, señaló el alcalde Xosé A. Sánchez Bugallo, “é necesaria, xa que o interese xeral de preservación do modelo da cidade, debe prelacer sobre intereses particulares, por moi lexitimos que se consideren”.

De este modo, el Gobierno muncipal logró continuar con su objetivo de controlar los inmuebles para visitantes, dada su proliferación en los últimos años. Actualmente, en el Registro de Empresas de Actividades Turísticas (REAT) están catalogadas un total de 691, aunque hay muchas otras que operan al margen de la legalidad.

En esta línea, la concejal de de Urbanismo e Cidade Histórica, Mercedes Rosón, volvió a alertar de la falta de ofertas de alquiler tradicional para las familias y para los estudiantes de la USC.

“Todas as licenzas que entraron este verán eran para habilitar pisos turísticos. Estamos facendo un traballo de estudo, riguroso e especifico de todas as posiblidades que permitían regular e ordenar as vivendas de uso turistico”, explicó la edil.

La concejal insistió en que no hay inconcreciones y que está basada en un trabajo de rigor técnico y político. “É un traballo que prevé que calquera cuestión que apareza nova en materia de usos se poida correxir e modificar. Este é o escenario, un escenario cambiante, onde todo vai moi rápido e transforma moito as actividades. E temos que ter ferramentas urbanísticas nun planeamento que nos permita adaptarnos ás novas realidades”, señaló.

El punto que ha generado más controversia ha sido los escasos cambios planteados entre la tramitación inicial de septiembre y la provisional de ayer. En base a ello, Rosón detalló que se presentaron 540 alegaciones, de las cuales “530 eran dun contido idéntico”, ya que reproducían “cuestións que xa foran avaliadas nos anteriores trámites”.

En todo caso, remarcó, si que hubo algunas argumentaciones interesantes como “propostas de limitación de tipos de establecementos comerciais ou a consideración das VUT como uso asimilado”.

Atendiendo a esta afirmación, CA, a pesar de su voto favorable, indicó, una vez más, que no se puede tratar igual una calle de Vista Alegre o Pontepedriña que una del casco histórico. Por ello, dio luz verde a este trámite, para que no sufra demoras, pero con la firme intención de que se adopten cambios.

“Levamos tres anos facendo propostas construtivas e seguirémolo facendo. Seguimos reclamando diferentes tratamentos para as distintas zonas da cidade, que se aborde a regulación dos usos comerciais. Porque a nosa prioridade é a veciñanza”, indicó el concejal Jorge Duarte.

Más crítico fue el BNG, quien se abstuvo en su votación. “Nós démoslles o visto e prace inicial porque, sen coincidir completamente coa proposta, si concordamos coa necesidade do marco regulador e cos obxectivos que se pretenden, e sempre entendemos que había marxe para mellorar o que se ofrecía, mais era visto que non existiu ningunha vontade de modificar nada”, señaló la portavoz Goretti Sanmartín.

También se mostraron muy contrariados desde la grada del Partido Popular, que votó en contra, al considerar que esta modificación “alonxa a solución ao problema, dándolle as costas ao sector”, reiteró el edil José Antonio Constenla.

Tampoco gustó la aprobación al colectivo de propietarios de VUTs, quienes fueron representados por Estrella Ferreiro en el Pleno. Pese a todo, destacaron que seguirán luchando por demostrar su legalidad.