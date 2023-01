El Concello cierra The Way Club tras hallar varias irregularidades

El Concello de Santiago acaba de ordenar el cierre del pub The Way Club tras comprobar que el local incumple la normativa urbanística. Fueron los vecinos de la rúa Nova los que dieron la voz de alarma tras sufrir los ruidos que salían del establecimiento. Mercedes Rosón, concejala de Urbanismo, confirmó ayer que tras la última reforma en el bajo, que en su día acogió el pub Retablo, se detectaron una serie de problemas de aislamiento. En concreto, se refirió a los ruidos y a las vibraciones que no dejan descansar a los vecinos, que ya han denunciado la situación ante en Ayuntamiento en varias ocasiones.

Con esto, la edil indica que se envió al establecimiento a un equipo técnico municipal que procedió a una inspección, detectando varias irregularidades en materia de urbanismo que se tienen que subsanar. De ahí que se haya decretado el cierre del local, que en los últimos tiempos, gestionado por el grupo Pelícano, se dedica a café concierto.

Entre las numerosas deficiencias que se ha encontrado la técnica municipal que se desplazó a The Way Club, cabe destacar el rebaje de la altura de las dos plantas por debajo de los 2,5 metros; también que las escaleras de emergencias no se adaptan a la normativa vigente, puesto que no tienen el ancho suficiente y además conectan con las viviendas del inmueble. También carecen de la iluminación que se corresponde y de una barandilla que pueda evitar caídas ante un desalojo masivo.

Asimismo, también se pone sobre la mesa la incorrecta instalación de amplificadores, altavoces, una mesa de mezclas, distribuidores y un limitador de sonido que no se adaptan a la normativa.

Pero las irregularidades no quedan ahí, sino que la técnica municipal de Urbanismo también denuncia que se ha eliminado un ropero y una antesala de los baños para personas con movilidad reducida, lo cual estaba recogido en la licencia municipal. Además, los responsables del local también pintaron las carpinterías exteriores de un color excluido del plan xeral.