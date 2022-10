El constructor Otero Pombo recibe el reconocimiento del Colexio de Arquitectos

El homenaje a Xosé Otero Pombo por parte del Colexio de Arquitectos de Santiago reunió a unos sesenta profesionales en el Hotel Monumento San Francisco la noche del sábado. Otero Pombo, promotor y constructor santiagués nacido en 1945, recibió el premio ‘Arquitectura para un mundo mellor 2022’ que acaba de instituir la entidad profesional con motivo del Día Mundial de la Arquitectura.

“Premiámolo polo seu traballo no que sempre apostou pola calidade arquitectónica desde a construción e a promoción inmobiliaria”, según reza el acta del jurado, en la que se alude especialmente a las intervenciones en el río Sarela, como la Vaquería o el proyecto inacabado en las inmediaciones de Ponte Sarela. “Son moitas as obras e motivos para este recoñecemento (...). A transformación de estruturas existentes en contextos de alto valor patrimonial e paisaxístico, que pola súa complexidade caeron no abandono, demostran a outros promotores que o esforzo de traballar nestes contextos paga a pena”, añade la argumentación.

Otero Pombo, que manifestó su “sorpresa e grandísima honra” por el reconocimiento, indicó que su lema Facer cidade “expresaba de forma concisa unha actitude” como constructor. “A min sempre me motivaron máis aquelas cousas que había que remodelar. A clave é que che guste o que estás facendo. E sempre tiven a precaución de que o que fixera tivese un diálogo co entorno. A rehabilitación encántame. E sempre estiven a pé de obra, nos sesenta anos que levo no oficio”, advierte el empresario, que sigue trabajando en promociones cerca de Sanxenxo y Barcelona, entre otras.

La semblanza de Otero la hizo el arquitecto con el que trabajó en Santiago, Víctor López Cotelo, que describe su legado “por sus múltiples, muy significativas y arriesgadas aportaciones a la ciudad desde la construcción y promoción inmobiliaria”. El prestigioso arquitecto madrileño se refirió en su discurso a la intervención en Ponte Sarela: “Este proyecto, a pesar de las circunstancias, no solo es un proyecto más de los tuyos, sino el primero de todos, que –como pensamos entonces– debería ser el punto de apoyo de la palanca que pondría en marcha la recuperación del cauce del Sarela”.

Por su parte, el presidente del Colexio santiagués, Ángel Cid, subrayó que el premio a Otero Pombo representa para el colectivo profesional una “referencia incuestionable” de cómo se debería entender la relación entre un promotor y un arquitecto. Y aprovechó la ocasión para “reivindicar” la necesidad urgente de cambiar los procesos y los contextos en los que se desarrollan los proyectos y las obras públicas y privadas. “Para que los procesos de construcción y transformación de los espacios que habitamos no estén abocados a la banalidad y a la intrascendencia”, concluyó.