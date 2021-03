El coronavirus también ataca a la iglesia: grupos reducidos de 25 a 4 en la catequesis de la parroquia de Sar

Es una realidad que, con el paso de los años, el número de católicos ha ido disminuyendo de forma constante en nuestro país. Según algunos de los datos ofrecidos por el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) en abril de 2020, el porcentaje de feligreses seguidores de la Iglesia católica se situaba, en España, en un 66,8%. Es decir, casi 24 puntos porcentuales por debajo de las cifras recogidas en el 1978, año en el que se presentaron las primeras muestras de esta investigación, con un 90,5% de cristianos devotos.

Y estos datos no representarían el pico más bajo registrado. Meses más tarde, justo en junio a finales de la primera ola, sufrirían un descenso de hasta 5 puntos. Situándose así en un 61,6%, el porcentaje más bajo del estudio durante toda la democracia española. Aunque esto, según se indica, podría deberse a la forma en la que el CIS realizó las encuestas durante la crisis del COVID.

Con todo, podemos observar cómo estos datos reflejan una tendencia a la baja y estiman que la cantidad de seguidores de la Iglesia católica va a continuar decreciendo todavía aún más, sobretodo entre las generaciones más jóvenes. Y es que el porcentaje de los no católicos, entre los que se incluyen a no creyentes, agnósticos, indiferentes y ateos, supera con creces al promedio de católicos en la franja de edad comprendida entre los 18 y los 34 años. Además, entre aquellas personas que tienen especificamente entre 25 y 34 años, los no católicos representan un 62,5% frente al 36,1% de católicos, superándolos así una vez más.