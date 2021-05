El doctor Hugo Vázquez vuelve al ruedo tras una dura pelea con el COVID

El jefe del servicio de Dermatología del CHUS, Hugo Vázquez Veiga, está de vuelta y ayer participó en el acto de clausura de la XV Jornada de Información Socio-Sanitaria de Outes. El médico compostelano, que estuvo siete meses ingresado en el hospital –dos de ellos en la UCI en estado muy grave– tras dar positivo por COVID, ofreció una conferencia bajo el título Cáncer de piel y otras lesiones cutáneas importantes. Tal y como destacó Xosé María Dios Diz, médico especialista de Atención Primaria del centro de salud de Outes y coordinador de este ciclo de charlas, su presencia en el acto fue una de las grandes imágenes que ha dejado este simposio.

Especializado en dermatología desde hace más de 40 años, el doctor Vázquez Veiga es toda una eminencia en su campo. Formado en la facultad de Medicina de la USC, es tutor clínico de la Cátedra de Dermatología, y está considerado uno de los dermatólogos más prestigiosos de España.

Nacido en Buenos Aires en 1953, siempre persiguió el sueño de convertirse en dermatólogo, a pesar de que la Medicina Interna también despertó su curiosidad mientras estudiaba la carrera.

Amante del baloncesto y entusiasta de la cultura, Vázquez Veiga se mantiene constantemente atento a los últimos avances en su profesión, a la que le dedica innumerables horas, pues no existe, señala, ningún paciente igual a otro, ya que una misma patología se puede manifestar de múltiples maneras.

Miembro de la Academia Española de Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología y participante en numerosos ensayos clínicos, pertenece a la European Academy of Dermatology and Venereology, a la American Academy of Dermatology y al Colegio Iberolatinoamericano de Dermatología. Además, desde el año 2014 es presidente de la Sociedade Galega de Dermatoloxía y de la sección gallega de la Academia Española de Dermatología. Es miembro, además, del selecto club Gallegos del Año, distinción que concede el Grupo Correo Gallego.

Vázquez Veiga, que participara en estas jornadas en otras dos ocasiones, ofreció ayer una charla en la Casa da Cultura de Outes ante un aforo completo, limitado a 50 personas por la actual situación sanitaria. “Es la charla número 120 que hemos realizado en Outes desde que comenzamos esta aventura, hace 23 años, con la idea de dar información divulgativa pero sólida sobre temas clínicos y sociales, con excelente aceptación de público”, indicó el doctor Dios Diz, quien añadió que ya están planificando la edición del próximo año. “Esperamos que sea tan interesante como este, pero con menos dificultades para organizarla”, señaló.

Estas conferencias-coloquios se realizan el último jueves de cada mes desde octubre a mayo. “La presencia de numeroso público es lo que nos anima a continuar organizando esta cita”, incide Dios Diz, que agradeció la colaboración del Concello de Outes, la Asociación de Discapacitados de la Comarca de Muros y a la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría. Asimismo, también tuvo una mención especial para la Xerencia de Xestión Integrada de Compostela, que aprueba estas jornadas.