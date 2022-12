El Espíritu Santo, el Emmanuel y Jesús

Hoy, hasta los niños más pequeños saben que sus semejantes no vienen de París ni de otro lugar distinto del vientre de sus madres. El conocimiento del medio para concebir puede, sin embargo, ser desconocido para los más pequeños. No hay duda de que, por el procedimiento natural, la causa de la procreación está en la unión del varón y la mujer. Cierto que el Señor tiene otros poderes, en concreto, el hacer concebir a una mujer sin concurso del varón, como es el caso de Jesús. La 1ª lectura de la Misa de esta tarde y de mañana recoge el encuentro del profeta Isaías con Acaz, el rey de Judá. El profeta le sugiere que pida al Señor una señal, como confirmación de que Dios está con los descendientes de Jacob. Al no atreverse el rey, se la ofrece el profeta, en nombre de Dios: una doncella virgen queda encinta y dará a luz un hijo, cuyo nombre será Emmanuel, que significa “Con nosotros Dios”. El Evangelio refleja las dudas de José, al ver que él no había tenido nada que ver en el embarazo de María. Dice San Mateo que había concebido por obra del Espíritu Santo. El propio José le pondrá de nombre Jesús, porque ese niño salvará a su pueblo de sus pecados. El referido evangelista dice que, con ese nacimiento, se cumplía la profecía de Isaías, en torno al Emmanuel. Al saber eso, José llevó consigo a su esposa a casa. San Pablo les habla a los Romanos sobre el Evangelio que les transmite. Se trata de lo anunciado por los profetas en las Santas Escrituras. Tiene como contenido la persona del Hijo de Dios, descendiente según la carne del rey David, y constituido en el Mesías prometido por el Espíritu Santo, lleno de poder por la resurrección de entre los muertos. De él ha recibido el Apóstol ese don y esa misión: que también los gentiles respondan a la fe en Cristo, pasando a formar parte de su pueblo santo.