El método Kids&Us, desarrollo personal a través del inglés

Aprendiendo inglés del mismo modo que lo hacen con su lengua materna, la amplia red de centros Kids&Us ha desarrollado una metodología que crece al ritmo del alumnado y que acompaña al niño o niña en su desarrollo personal. A través de Say it in English!, un método pedagógico probado y de calidad, consiguen las más altas competencias lingüísticas del alumno en el idioma anglosajón, al mismo tiempo que consiguen que ganen confianza, al abrir las puertas de su futuro.

De este modo, con unos pilares muy sólidos, consolidados desde la apertura del primer centro en 2003, consiguen integrar el inglés en el vocabulario de los pequeños, representando una gran oportunidad para su futuro. Mediante un seguimiento personalizado y constante, y con una comunicación permanente con las familias, llevan a cabo una experiencia de aprendizaje única, con clases dinámicas, 100 % en inglés y en grupos reducidos.

Además, dentro de su estrategia de innovación y mejora continua, han conseguido integrar a la perfección la digitalización, por lo que consiguen adaptarse a cualquier situación, otro de los grandes potenciales de Kids&Us.

Gracias a ello, para el próximo curso 21-22, están teniendo una enorme aceptación, dada su capacidad para responder ante cualquier circunstancia derivada de la covid-19. En este sentido, aplican todas las medidas decretadas por las autoridades, con un reducido número de alumnos por clase.

Asimismo, en caso de positivo de un niño, episodio, apuntan, que se ha dado durante el pasado año por circunstancias ajenas al centro, desarrollan el método blended, con conexión online y presencial. Mientras tanto, en los confinamientos, potencian el sistema online, el cual no han tenido que aplicar fuera de los periodos establecidos por las autoridades.

Por lo tanto, merced a su gran trabajo, han logrado que sus más de mil alumnos, divididos en los centros Kids&Us de A Coruña, Santiago de Compostela, Arteixo, Ribeira y Vilagarcía, hayan seguido aprendiendo inglés durante el curso escolar. A mayores, remarcan, su metodología y la adaptación de la misma, junto con el nivel de inglés que consolidan los pequeños estudiantes, hacen que los equipos docentes afronten de manera muy especial la vuelta al cole.

