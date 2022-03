“El mundo ha tocado fondo y las oportunidades son enormes”

Protagoniza usted la etapa de Santiago a Muxía de El Camino Interior. ¿Por qué decide un empresario como usted a involucrarse en una serie como esta?

Estamos acostumbrados a dar charlas y conferencias sobre nuestra experiencia, pero nunca es fácil llegar hasta el fondo en una hora. Hacer una etapa del Camino de Santiago con Miguel Ángel Tobías son muchas horas de conversación en la que fluyen con naturalidad todas las cosas que queremos pensar o decir al mundo, que surgen en un sitio que inspira y con un nivel de profundidad interior especial.

¿El Camino de Santiago es una buena escuela para emprendedores?

Esta etapa ha sido para mí un día de intenso trabajo, porque la reflexión personal y la conversación con otras personas con amplia experiencia tienen mucho que ver con el progreso empresarial. Los empresarios vivimos de tomar decisiones y este paso por el Camino de Santiago ha sido una escuela, porque ayuda a que esas decisiones sean lo más acertadas posible.

El Camino interior pretende animar a la sociedad española a levantarse con fundamentos después de la pandemia. Por su participación y por lo que ha visto de la serie, ¿cree que conseguirá ese ambicioso objetivo?

Seguro que sí. La serie ofrece un elenco de protagonistas tan variado que será fácil encontrar con quién identificarse. Hay psiquiatras, psicólogos, pensadores, empresarios, deportistas... Son personas muy conocidas, con una amplia experiencia vital y profesional, que se abren durante una etapa del Camino de Santiago. Conoceremos muchas cosas nuevas de cada uno, y escucharlos será un agente motivador, porque ahora lo que toca es levantar la cabeza entre todos y mirar hacia adelante en este contexto de pandemia.

Usted ha tenido que reinventarse y levantarse unas cuantas veces en su vida. ¿Qué consejos ofrece a quienes se han caído y no saben cómo volver a empezar en sus negocios?

Que aprendan que el fracaso enseña más que el éxito. El éxito anima, pero el fracaso enseña. Yo lo he experimentado en el ámbito empresarial. El éxito, a veces, nos separa de la realidad, pero el fracaso es una parte importante del posible futuro éxito. En mi trayectoria, lo mejor estuvo por llegar después de un fuerte tropiezo.

¿Hasta qué punto el optimismo es importante para emprender?

Alrededor del emprendedor siempre hay portavoces de la negatividad, gente con miedo, que es el gran enemigo del éxito empresarial y del emprendimiento. El 70% de los consejos que recibe un emprendedor son negativos, y, además, la sociedad machaca a quien fracasa. Aunque sea una mayoría, están equivocados. Los negocios prosperan si se ven, se piensan y se trabajan con realismo, pero con optimismo.

¿Qué oportunidades podemos ver detrás de la pandemia?

El mundo ha tocado fondo y las oportunidades son enromes. Los mayores negocios siempre se han fraguado después de las crisis mundiales. Vienen años mucho más positivos para el emprendimiento que para el empleo.

¿Aprender de la vida de los protagonistas de El Camino interior puede ser currículo oculto para los empresarios del presente y del futuro?

Muchas de las personas que aparecen en la serie comparten experiencias y conocimientos que a ellas y a ellos les ha costado consolidar muchos años de sus vidas. Perderse esa síntesis sería no apreciar el tesoro que nos regalan. Vamos a escuchar lecciones naturales de vida gratis a modo de master class y nos aportarán muchísimo valor. Aprender escuchando a los demás es una herramienta estupenda no solo para los empresarios de hoy y de mañana, sino para cualquier persona que no quiera dejar de crecer.

Su carácter emprendedor está muy asociado a su responsabilidad social. Impulsa proyectos, crea empleo, genera riqueza. ¿Es importante para un generador de oportunidades como usted trascender el materialismo y cuidar su interior?

Los empresarios necesitamos tocar tierra. Tenemos que escucharnos, sentirnos y conocernos, para escuchar, sentir y conocer a la sociedad para la que trabajamos. Las claves de esas experiencias están en nuestro interior, y saberlo es fundamental para no perderse en carreteras secundarias.

¿Cómo animaría usted a seguir El Camino Interior a todos esos gallegos que están ya saturados de historias del Camino y que, quizás piensen que esta serie es una más?

El Camino de Santiago ofrece un entorno mágico inmejorable a esta serie, que, en realidad, trata sobre la vida y las experiencias profundas de grandes referentes que nos interpelarán a todos. Yo estoy encantado de que se ruede en mi tierra, pero la materia prima de El Camino interior es la generosidad de grandes personas que se ponen al servicio de los espectadores exprimiendo las primeras conclusiones de sus biografías.