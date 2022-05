El nuevo servicio de recogida de basura incluye una ‘unidad 24 h.’

La implantación de un servicio de limpieza urgente 24 horas o la ampliación a más áreas de la ciudad de los trabajos de baldeo y de barrido diario son algunas de las novedades que recoge el nuevo servicio de recogida de basura y limpieza en la capital gallega, que asumirá nuevamente la empresa Urbaser a partir del 21 de mayo. La concelleira de Medio Ambiente, Mila Castro, acompañada por Rocío Montañés, directora de Área de Benestar Medioambiental e Servizos Básicos, presentaron ayer en Raxoi el nuevo plan, que incluye también la sustitución de islas subterráneas, colectores y papeleras.

Castro informó, además, sobre la reunión que mantuvo esta semana con el delegado de Urbaser, en la que fue informada sobre el retraso en las entregas de los vehículos encargados, “debido á situación xeral do abastecemento no mercado”, indicó la edila de Medio Ambiente, quien, no obstante, confirmó que “o novo servizo iniciarase a finais de maio, empregando vehículos procedentes da anterior contrata que se reforzarán con dous camións máis que a empresa aportará temporalmente”. En este sentido, señaló que en los próximos meses se irá incorporando la nueva maquinaria, cuya demora se debe “a falta de compoñentes e a escasez e carestía das materias primas, así como polas demoras acumuladas nas liñas de producción”.

Asimismo, la concelleira de Medio Ambiente confirmó que “a acta de inicio do servizo de Urbaser contemplará o 21 de maio como data de arranque”, y que “a empresa deberá xustificar axeitadamente toda demora eventual na incorporación dos medios do servizo”. En este sentido, “na reunión desta semana, os representantes da empresa avanzaron que están recibindo as comunicacións dos distintos proveedores nas que se acreditan oficialmente as razóns das demoras e se efectúa unha previsión de datas de entrega”, aclaró Mila Castro.

En noviembre de 2021, la mesa de contratación concluyó la valoración de las ofertas presentadas a la licitación de este servicio, resultando Urbaser la que obtuvo la mejor puntuación. Una vez formalizado el contrato, el 21 de febrero de este año, la empresa que realizará el servicio procedió a solicitar los presupuestos de la maquinaria comprometida en su oferta y realizó los pedidos en firme. A partir de esta fecha, se establece un plazo máximo de tres meses para formalizar el acta de inicio. Este periodo de tiempo está previsto para posibilitar a la empresa la organización de los medios materiales y personales con los que realizará la nueva actividad.

Cambios. Entre las novedades que presentará el nuevo servicio destacan la implantación del “plan de baldeos de Barrios con lava-beirarrúas, a ampliación de varrido seis días por semana a novas zonas como as avenidas da Liberdade, Ferrol, Barcelona, Restollal ou Hospital Clínico”, entre otras, “e reforzo do Camiño de Santiago, ou a implantación do servizo de limpeza urxente Selursa 24 horas”.