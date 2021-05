El Obradoiro y A Quintana podrían acoger conciertos de 3.000 personas en verano

Conciertos de diez mil personas en el Monte do Gozo y de dos o tres mil en las plazas de A Quintana y el Obradoiro a partir de este verano. Son las previsiones que maneja tanto el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, como el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, quien ayer consideró positivamente la propuesta de que el gran auditorio del Monte do Gozo pueda albergar acontecimientos culturales multitudinarios con el público sentado.

En rueda de prensa en el pazo de Raxoi este lunes, Sánchez Bugallo señaló que ve las palabras de Feijóo como un “deseo” que “se irá matizando con el tiempo”. Remarcó, además, que la situación en verano no será la misma en junio que en septiembre por el avance de la vacunación. “No me parece una cifra exagerada”, razonó el regidor compostelano, ya que el Monte do Gozo tiene capacidad para unas 43.000 personas, por lo que significaría ocupar una de cada cuatro plazas.

Eso sí, aclaró que en los entornos de A Quintana y Obradoiro seguro que no se podrán hacer eventos con 10.000 personas, si bien matizó que “tampoco tienen que ser 700 como en las fiestas de la Ascensión”. Así, calcula que el aforo el próximo verano podría estar entre 2.000 y 3.000 asistentes en estos espacios.

Por otro lado, el regidor de la capital gallega indicó que en este momento está pendiente de las limitaciones y aforos que fijará la Xunta para las Fiestas del Apóstol, dado que sigue vigor el estado de emergencia sanitaria, que “no se levantó”, ni ve “trazas” de que se vaya a quitar.

De tal forma, el alcalde apremió al Gobierno gallego a que “saque pronto” la normativa que regirá en julio para poder organizar las fiestas, puesto que existe una “incertidumbre muy grande”. Y es que explica que el concurso de “chiringuitos” para la Alameda requiere un tiempo, y están ya “fuera de plazo”.

Cabe recordar que el presidente Feijóo, que según pudo saber este periódico tiene previsto acudir esta semana al Monte do Gozo para conocer de primera mano las últimas actuaciones de mejora, apuntaba el pasado domingo en una entrevista en la Radio Galega la posibilidad de que, a partir de julio y con motivo del Xacobeo 2021-22, se puedan organizar conciertos con un aforo limitado de hasta 10.000 personas “sentadas y sin interacción social” en espacios al aire libre. Así, manifestaba el optimismo del Gobierno autonómico con que el auditorio del Monte do Gozo pueda acoger estos actos “si las cosas van bien” con respecto a la pandemia.

Se trata de un recinto de 43.000 personas, pero el aforo sería más pequeño, de “hasta 10.000 personas”, según mencionó el presidente gallego, quien en cualquier caso se remitió a lo que decidan la Consellería de Sanidade y la Vicepresidencia Primeira de la Xunta, responsable del área de Turismo.

Feijóo ha estimado que, para julio, “más del 50 por ciento” de la población gallega estará vacunada, por lo que se podrían organizar citas culturales con un “protocolo estricto” en lo que respecta a entradas y salidas, con la gente sentada “y sin interacción social”.

REAPERTURA. Por otro lado, cabe recordar que este jueves, Día de la Ascensión, reabrirá sus puertas el complejo hostelero del Monte do Gozo, enfocado al peregrino. En concreto, retomará la actividad la zona de restauración, que cuenta con un salón interior y una amplia terraza, que acogerán como novedad una pulpería, donde se podrá degustar este plato estrella en las fiestas compostelanas, a partir de las doce del mediodía y que podrán acompañar con cerveza de Estrella Galicia.

MEJORAS. La inauguración de este nuevo espacio es solo un primer paso, puesto que en cuanto la situación sanitaria y el marco legal lo permitan el albergue también abrirá sus puertas. Así, el aspecto del complejo está cambiado por completo. Los barracones que estaban en muy mal estado, así como las calles del complejo, que presentaban numerosos desperfectos, lucen ahora muy diferentes y renovadas.